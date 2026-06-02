Biển thủ tiền công đức, thủ nhang Đền Kỳ Cùng bị khởi tố

TPO - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn xác định từ năm 2022, với vai trò là thủ nhang, trông coi thường trực tại Đền Kỳ Cùng, Phạm Tuyết Lê đã chỉ đạo 2 cấp dưới giữ lại số tiền hàng tỷ đồng tiền công đức để chi tiêu vào việc riêng.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuyết Lê, Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh cùng 2 bị can khác để điều tra làm rõ sai phạm Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Bà Phạm Tuyết Lê (trên cùng) thủ nhang Đền Kỳ Cùng và 2 'thuộc cấp' bị bắt để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng thuộc Bộ phận thường trực tại Đền Kỳ Cùng lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc dư luận. Sau khi nghe báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 27/5, cơ quan điều tra đã làm rõ những dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng tiền công đức tại Đền Kỳ Cùng. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Phạm Tuyết Lê (64 tuổi, trú phường Đông Kinh) Trưởng Bộ phận thường trực di tích Đền Kỳ Cùng, Vũ Thị Chuyền (57 tuổi, trú phường Đông Kinh) nhân viên hợp đồng tại Đền và Kiều Thị Thúy Hường (58 tuổi, trú phường Đông Kinh) kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của Đền.

Cơ tố tụng thi hành lệnh khám xét với các bị can. Ảnh: Công an cung cấp.

Công an xác định Phạm Tuyết Lê với vai trò là thủ nhang, trông coi thường trực tại Đền đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức đã chỉ đạo Vũ Thị Chuyền và Kiều Thị Thúy Hường giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã giữ lại hàng tỷ đồng để chia chác và chi các khoản trái quy định. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tiền trục lợi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.