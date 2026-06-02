Tạm giữ mẹ kế đánh bé trai 10 tuổi tử vong ở Quảng Ninh

TPO - Một bé trai 10 tuổi ở phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh tử vong sau khi bị mẹ kế đánh tại nhà. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự người phụ nữ này để điều tra.

Theo thông tin từ UBND phường Cao Xanh, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 29/5/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu V.V.Q. (SN 2015) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, song không có kết quả. Cháu Q. được xác định đã tử vong ngoại viện. Quá trình kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên cơ thể cháu bé có một số vết bầm tím.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cao Xanh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 19 giờ ngày 29/5/2026, tại nơi ở của gia đình tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, do bực tức việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà, Phạm Thúy Nga (SN 1993, trú tại phường Bãi Cháy, hiện ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh), là mẹ kế của cháu bé, đã dùng tay tát và đánh vào mặt, người cháu Q.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên khiến cháu Q. bị thương tích dẫn đến tử vong.

Qua xác minh, cháu Q. sống cùng bố đẻ là Vũ Văn Đức và mẹ kế Phạm Thúy Nga tại căn nhà thuê ở tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh. Đức làm lao động tự do, còn Nga là giáo viên tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga về hành vi "Cố ý gây thương tích" và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.