Xã hội

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình nhận thêm nhiệm vụ mới

Luân Dũng

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Bộ Nội vụ là Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Ngày 2/6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định về việc kiện toàn, tổ chức lại Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Ủy ban quốc gia).

Theo Quyết định, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Ảnh: PV

Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia. Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia.

Thành viên Ủy ban quốc gia gồm: Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngoài ra, mời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban quốc gia.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối các công việc quan trọng, hoạt động liên ngành về công tác thanh niên.

Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp, biện pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện những vấn đề quan trọng, liên ngành đối với thanh niên và công tác thanh niên theo nhiệm vụ được giao.

Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và Thành viên Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể có Thành viên tham gia Ủy ban có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện và giao đầu mối để giúp Thành viên Ủy ban thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chủ nhiệm Ủy ban đảm bảo không phát sinh biên chế.

Bộ Nội vụ là Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban. Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định phân công đơn vị thuộc bộ thực hiện chức năng tham mưu giúp quản lý nhà nước về thanh niên làm đầu mối giúp việc cho Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

