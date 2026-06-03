Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, chiều tối có mưa dông

TPO - Hôm nay (3/6) được nhận định là ngày nắng nóng nhất trong đợt nắng nóng đầu tháng 6 ở miền Bắc, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Nam Bộ và Lâm Đồng mưa lớn bao trùm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm ít mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trong hôm nay (3/6).

Dự báo ngày mai (4/6), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng cường độ giảm nhẹ so với hôm nay, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trong chiều tối và tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM nhiều mây, chiều và tối nay có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.