Xã hội

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, bốn người tử vong

Hoài Nam

TPO - Trong lúc sử dụng thuyền vui chơi trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), một nhóm người không may gặp nạn khiến bốn người tử vong. Các nạn nhân đều là người thân trong cùng một gia đình.

Tối 2/6, lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước trên sông Ngàn Phố khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, một nhóm khoảng sáu người là người thân trong gia đình đến khu vực đầu nguồn sông Ngàn Phố, thuộc thôn Vùng Tròn, xã Sơn Kim 1 để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình vui chơi, nhóm người sử dụng thuyền di chuyển trên sông thì không may thuyền bị lật, khiến bốn người rơi xuống nước.

Chính quyền và người dân hỗ trợ gia đình lo thủ tục an táng.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã chạy vào khu dân cư gần đó để kêu cứu. Tuy nhiên, do nước sâu và dòng chảy phức tạp, cả bốn nạn nhân đều không qua khỏi.

Các nạn nhân được xác định gồm chị Phạm Thị Hồng N. (sinh năm 1991) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (sinh năm 2021, cùng trú xã Đức Thọ); cháu Phạm Quỳnh A. (sinh năm 2014) và cháu Phạm Minh T. (sinh năm 2016), cùng trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2.

Theo chính quyền địa phương, các nạn nhân đều có quan hệ huyết thống trong cùng một gia đình. Chị Phạm Thị Hồng N. là o ruột của cháu Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình lo hậu sự và tổ chức mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

#Hà Tĩnh #đuối nước #đuối nước trên sông Ngàn Phố #xã Sơn Kim 1 ( #lật thuyền trên sông Ngàn Phố #4 người đuối nước

