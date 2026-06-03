Hồi chuông cảnh báo từ những bi kịch đẫm máu

TPO - Chỉ trong vài tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra nhiều vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nguồn cơn từ mâu thuẫn hôn nhân, ghen tuông sau ly hôn, nghiện ngập,…Những bi kịch đẫm máu không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn để lại những vết thương khó lành cho gia đình và xã hội.

Liên tiếp những vụ án gây rúng động

Do mâu thuẫn hôn nhân kéo dài, vợ bỏ về quê sinh sống nên tối 26/3, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991) thuê taxi từ Đà Nẵng trở về Quảng Trị để “giải quyết chuyện gia đình”. Khi đi, đối tượng đã mang theo khẩu súng tự chế.

Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Ngọc Đạo đã dùng súng tự chế sát hại mẹ vợ, làm cha vợ bị thương nặng.

Trên đường về, chỉ vì tài xế taxi không được cho mượn xe, Đạo đã nổ súng sát hại nạn nhân, rồi giấu xác trong rừng keo. Sau đó, đối tượng tiếp tục tìm đến nhà bố mẹ vợ, dùng súng tự chế bắn mẹ vợ tử vong tại chỗ và bố vợ bị thương nặng...

Chưa đầy một tháng sau vụ án nêu trên, ngày 23/4, Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú phường Đồng Sơn) gây ra vụ án khiến dư luận bàng hoàng. Do tiêu hết tiền, lại bị gia đình phát hiện việc lấy trộm 18,5 triệu đồng của mẹ ruột, Dũng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nạn nhân mà đối tượng nhắm tới là chủ tiệm cầm đồ quen biết từ trước. Mang theo dao bầu giấu trong người, Dũng giả vờ đến trả nợ rồi bất ngờ khống chế, cướp tài sản. Khi nạn nhân chống cự, đối tượng đâm nạn nhân nhiều nhát chí mạng.

Đầu tháng 5, một vụ án đau lòng khác xảy ra tại phường Đồng Hới, người con trai nghiện ma túy đã ra tay sát hại mẹ ruột và làm cha trọng thương. Hình ảnh người mẹ chạy ra sân rồi gục xuống trước khi tử vong khiến nhiều người dân địa phương ám ảnh.

Giữa tháng 5, liên tiếp hai vụ án liên quan đến mâu thuẫn tình cảm tiếp tục xảy ra. Tại xã Kim Phú, một người đàn ông bị nghi sát hại vợ cũ rồi treo cổ tự tử trong lán rẫy sau khi đăng tải những dòng trạng thái đầy ám ảnh trên mạng xã hội với nội dung “nguyện chết cùng ngày” với người phụ nữ mà mình từng chung sống suốt 12 năm.

Con trai nghiện ngập sát hại mẹ ruột và đả thương cha ruột tại phường Đồng Hới.

Chỉ ít ngày sau, tại phường Đông Hà, một người đàn ông khác đã kéo vợ cũ vào khu vực trụ sở cũ của phường rồi dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà tìm cách tự sát nhưng bất thành.

Những vụ án liên tiếp xảy ra với các nguyên nhân khác nhau nhưng đều có điểm chung là sự mất kiểm soát cảm xúc, hành vi cực đoan và coi thường pháp luật.

Từ ghen tuông, nợ nần đến lối sống buông thả

Theo thống kê của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ giết người xảy ra thời gian qua đều xuất phát từ những nguyên nhân tưởng chừng rất đời thường. Đó có thể là mâu thuẫn vợ chồng, tranh chấp sau ly hôn, áp lực kinh tế, nợ nần, nghiện ngập hoặc những bức xúc dồn nén trong cuộc sống.

Điều đáng lo ngại là thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, chính quyền, các tổ chức xã hội hoặc giải quyết bằng đối thoại, nhiều đối tượng lại chọn cách giải quyết bằng bạo lực.

Trong vụ án Nguyễn Văn Dũng, chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và trả lại khoản tiền đã lấy trộm của mẹ, đối tượng sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người từng nhiều lần giúp đỡ mình.

Chỉ vì áp lực nợ nần, Nguyễn Văn Dũng đã lạnh lùng xuống tay với người phụ nữ quen biết thường cho mình cầm đồ.

Trong vụ Nguyễn Ngọc Đạo, những mâu thuẫn hôn nhân kéo dài đã bị đẩy lên cực điểm, biến thành hành vi giết người hàng loạt đầy máu lạnh.

Còn ở các vụ án liên quan đến vợ cũ xảy ra trong tháng 5, sự chiếm hữu mù quáng được ngụy biện dưới danh nghĩa “tình yêu” đã biến thành động cơ dẫn tới những hành động tàn nhẫn.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng, đây là biểu hiện của sự lệch lạc trong nhận thức, khi một bộ phận người dân thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, thiếu khả năng thích ứng với áp lực cuộc sống và ngày càng có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi cực đoan.

Hậu quả không thể khắc phục

Theo Trung tá Ngô Quý Thanh, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng thời gian qua đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời chủ động nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tội phạm.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn một bộ phận đối tượng có lối sống buông thả, lười lao động, thích hưởng thụ, thiếu ý thức chấp hành pháp luật. Khi gặp khó khăn hoặc mâu thuẫn, thay vì tìm giải pháp hợp pháp, họ lựa chọn con đường phạm tội.

Mỗi vụ án mạng xảy ra đều để lại những hậu quả không thể khắc phục. Người chết không thể sống lại. Người bị thương mang thương tật suốt đời. Những đứa trẻ mất cha, mất mẹ hoặc mất cả gia đình phải đối diện với những tổn thương tâm lý kéo dài. Trong khi đó, chính các đối tượng gây án cũng phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc, thậm chí là án tử hình hoặc tù chung thân.

Mỗi vụ án mạng xảy ra đều để lại những hậu quả không thể khắc phục.

Các vụ trọng án liên tiếp tại Quảng Trị thời gian qua không chỉ là câu chuyện của riêng lực lượng công an mà còn là lời cảnh tỉnh đối với toàn xã hội.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội, điều quan trọng hơn là tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khả năng kiểm soát cảm xúc và xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong gia đình, cộng đồng.

Bởi thực tế cho thấy, phía sau nhiều vụ án mạng không phải là những mâu thuẫn quá lớn, mà chỉ là một phút nóng giận, một suy nghĩ lệch lạc hoặc một quyết định mất kiểm soát. Nhưng cái giá phải trả lại là cả một cuộc đời phía trước.