Đồng Nai tạm giữ gần 500 đôi giày dép nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

TPO - Lực lượng công an TP Đồng Nai đang thu giữ 470 đôi giày dép các loại tại một cửa hàng trên địa bàn phường Tam Hiệp để làm rõ dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 2/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, quá trình kiểm tra trên địa bàn, lực lượng công an đã phát hiện một cơ sở kinh doanh giày, dép trên địa bàn phường Tam Hiệp (TP Đồng Nai) có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng công an tiến hành kiểm tra sản phẩm tại cơ sở kinh doanh giày, dép phường Tam Hiệp

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang trưng bày để bán và lưu trữ trong kho tổng cộng 470 đôi giày, dép các loại. Toàn bộ số hàng hóa này đều gắn tem nhãn, logo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên.

Công an phường Tam Hiệp đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và phối hợp với đại diện các nhãn hàng liên quan để xác minh, giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.