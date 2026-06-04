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Thủ tướng Timor-Leste sẽ thăm Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN

Bình Giang

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6.

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Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-10/6, với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm”.

Đây là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và quá trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2023, nhằm tạo khuôn khổ để lãnh đạo các nước ASEAN, các đối tác cùng giới học giả, doanh nghiệp quốc tế trao đổi, đề xuất sáng kiến đóng góp vào quá trình định hình tương lai ASEAN, đồng thời bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN.

Diễn đàn năm nay dự kiến quy tụ lãnh đạo cấp cao Việt Nam, lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương trong nước và quốc tế.

Bình Giang
#Diễn đàn tương lai Asean #Timor Leste #Thủ tướng Timor-Leste sẽ thăm Việt Nam #Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

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