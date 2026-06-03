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Pháp luật

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Truy nã phạm nhân bỏ trốn khỏi bệnh viện vùng Tây Nguyên

Huỳnh Thủy

TPO - Lợi dụng sơ hở trong quá trình được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị, một phạm nhân đang chấp hành án tại Đắk Lắk đã bỏ trốn.

Trại giam Đắk Trung (Cục C10, Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với phạm nhân Chu Viết Thông sau khi đối tượng này bỏ trốn trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Theo quyết định truy nã của Trại giam Đắk Trung, Chu Viết Thông (SN 1976, quê quán TP Hà Nội), thường trú tại thôn Liên Minh, xã Quảng Oai, TP Hà Nội.

Chu Viết Thông bị TAND Quận 1, TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trong thời gian chấp hành án, phạm nhân này được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, vào ngày 2/6, đối tượng đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

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Quyết định truy nã của Trại giam Đắk Trung.

Theo hồ sơ truy nã, Chu Viết Thông cao khoảng 1,65m, sống mũi thẳng, dái tai trung bình. Đặc điểm nhận dạng nổi bật là có nốt ruồi cách 1,5cm dưới sau mép phải.

Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ người nào phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, các đơn vị liên hệ với Trại giam Đắk Trung (xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết theo thẩm quyền.

Huỳnh Thủy
#Phạm nhân #Đắk Lắk #bệnh viện #trốn thoát #bệnh viện vùng Tây Nguyên #Chu Viết Thông #trại giam Đắk Trung #Công an Đắk Lắk #Bộ Công an

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