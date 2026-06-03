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Người lính

Phi công máy bay F-15 Mỹ thoát nạn sau hai lần bị bắn hạ giữa chiến sự Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Một phi công lái máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi hai lần trong vòng chưa đầy một tháng trong cuộc xung đột ở Trung Đông, nhưng may mắn thoát chết cả hai lần.

Vào những ngày đầu khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát, phi công giấu tên nói trên nằm trong số sáu thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn sau khi ba chiếc F-15E Strike Eagle của Mỹ bị hệ thống phòng không Kuwait bắn nhầm ngày 2/3.

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Phi công Mỹ nhảy dù sau sự cố bắn nhầm ở Kuwait. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp sự cố này, các phi công đã trở lại buồng lái bốn tuần sau đó để thực hiện một chiến dịch ném bom ở Tehran.

Nhưng vận đen lại ập đến với một trong các phi công, khi một máy bay chiến đấu F-15E bị trúng đạn trên không phận Iran vào ngày 3/4.

Phi công nói trên buộc phải nhảy dù và bị thương nặng, nhưng đã được giải cứu sau vài giờ. Sĩ quan còn lại trên chiếc F-15 được giải cứu sau đó hai ngày.

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Máy bay F-15 của Mỹ bị bắn rơi ở Iran. (Ảnh: Truyền thông Iran)

“Đây là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm gặp”, Thiếu tướng Không quân nghỉ hưu David Deptula - người lập kế hoạch tấn công chính cho chiến dịch không kích Bão Sa mạc trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1990-1991 - cho biết. “Việc này giống như bị sét đánh hai lần”.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 4, sau khi hai sĩ quan trên chiếc F-15 được giải cứu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết: "Lòng dũng cảm mà cả phi công và sĩ quan hệ thống vũ khí thể hiện khi bị cô lập và trốn thoát khỏi đối phương là điều không thể nào diễn tả hết được".

"Sự gan dạ và tinh thần chiến đấu kiên cường của họ là kết quả của niềm tin tuyệt đối mà họ dành cho lực lượng cứu hộ, là kết quả của quá trình huấn luyện và ý chí sinh tồn, cũng như quyết tâm trở về của họ", Tướng Caine nói.

Minh Hạnh
New York Post, CBS News
#Phi công #F-15 #Trung Đông #bắn hạ #Mỹ #chiến sự #Iran

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