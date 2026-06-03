Noo Phước Thịnh: 'Tôi không tốn một đồng mời Chi Pu'

TPO - Tại buổi ra mắt EP "Nhấc máy", Noo Phước Thịnh cho biết anh không tốn đồng nào để mời Chi Pu đóng MV. Nam ca sĩ nói thêm không dám ngỏ lời mời đồng nghiệp góp giọng vì "không có tiền để trả".

Ngày 2/6, Noo Phước Thịnh ra mắt EP Nhấc máy, đánh dấu màn trở lại với đường đua V-pop bằng một dự án gồm ba MV, sau bốn năm không phát hành dự án âm nhạc cá nhân.

Từ buổi ra mắt, Chi Pu được quan tâm khi được giới thiệu đảm nhận vai nữ chính xuyên suốt dự án. Đây là lần hiếm hoi cô góp mặt trong dự án âm nhạc của nghệ sĩ khác với vai trò nàng thơ của cả 3 MV.

Chi Pu cho biết cô nhận lời tham gia do yêu mến Noo Phước Thịnh. “Anh là thần tượng lớn trong lòng tôi. Tôi thường xuyên xem anh hát, biểu diễn trên TV. Khi còn trẻ, được dự sự kiện cùng anh đã là điều đặc biệt. Sau nhiều năm, người tôi ngưỡng mộ lại chủ động gọi điện và ngỏ lời mời tham gia dự án. Đó là lời mời rất khó để từ chối”, Chi Pu chia sẻ.

Noo Phước Thịnh cho biết anh theo dõi hành trình hoạt động của Chi Pu từ những ngày đầu, đánh giá cao sự nỗ lực của nữ nghệ sĩ. Khi tìm kiếm nhân vật nữ cho tuyến truyện của EP, anh nghĩ ngay đến Chi Pu.

Noo Phước Thịnh kết hợp cùng 52Hz trong sản phẩm mới, Chi Pu đóng vai nàng thơ.

Khán giả đặt câu hỏi lý do Noo Phước Thịnh không hát cùng Chi Pu. Đáp lại, nam ca sĩ nói: “Tôi không tốn một đồng nào mời Chi Pu. Thật ra tôi muốn mời cô ấy hát lắm nhưng không đủ tiền”, khiến khán phòng bật cười.

EP Nhấc máy đánh dấu màn tái xuất của Noo Phước Thịnh sau khoảng bốn năm vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc với các dự án cá nhân. Đây cũng là EP đầu tiên của anh kể từ năm 2016.

Noo Phước Thịnh nói quãng thời gian qua nhiều biến động, khiến anh phải suy nghĩ lại về hướng đi của mình trước khi quyết định trở lại.

“Trong bốn năm qua tôi trải qua khá nhiều biến cố. Có thời điểm tôi phải tự hỏi mình muốn làm gì tiếp theo. Cuối năm 2025, tôi có một ý tưởng mới và cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để quay lại”, nam ca sĩ chia sẻ.

Về việc trở lại giữa lúc thị trường âm nhạc thay đổi nhanh chóng, Noo Phước Thịnh nói anh cảm nhận rõ khoảng cách thế hệ khi làm việc cùng ê-kíp trẻ.

“Nói là mới nhưng không hẳn, vì tôi cũng không còn trẻ nữa rồi. Khi làm việc trong dự án, tôi được cộng tác với nhiều bạn trẻ tài năng. Điều đó khiến tôi nhận ra mình thực sự đã đi qua chặng đường dài”, anh nói.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Noo Phước Thịnh cho biết anh không còn đặt quá nhiều áp lực thành tích lên sản phẩm như trước, chỉ mong khán giả cởi mở, đón nhận.

Chi Pu kết hợp Noo Phước Thịnh trong sản phẩm mới.

“Âm nhạc giống như bàn tiệc lớn. Trên bàn tiệc có nhiều món, sẽ có món không phải ai cũng chọn nhưng luôn có người nhớ mãi hương vị. Âm nhạc cũng vậy, luôn có những bài hát chạm đến nhóm khán giả riêng và ở lại với họ”, nam ca sĩ bày tỏ.

EP Nhấc máy gồm bốn track, trong đó có ba ca khúc chính là Nhấc máy, Cuộc gọi cuối và Gọi cho anh, cùng một đoạn prologue mở đầu câu chuyện. Toàn bộ sáng tác do MiQ và Soulient - hai thành viên thuộc Catchellers - đảm nhận, DTAP sản xuất âm nhạc.

Ba ca khúc theo đuổi ba màu sắc khác nhau, từ pop R&B ở Nhấc máy, ballad trong Cuộc gọi cuối đến tinh thần rock của Gọi cho anh. Toàn bộ dự án được kể bằng mạch thời gian đảo ngược, bắt đầu từ giai đoạn tan vỡ của một mối quan hệ rồi quay về những ký ức đầu tiên của tình yêu thông qua ba “cuộc gọi” cảm xúc.

Ngoài Chi Pu, dự án còn có sự góp mặt của em xinh 52Hz trong Cuộc gọi cuối, tạo nên màn kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ.

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