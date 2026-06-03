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Nâng cao năng lực kiểm định vắc xin tại Việt Nam

Hà Minh

TPO - Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế (NICVB - Bộ Y tế) vừa kí biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi) nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm định vắc xin tại Việt Nam.

Thỏa thuận được triển khai trong giai đoạn 2026-2029, tập trung vào các hoạt động đào tạo chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao kĩ thuật kiểm định hiện đại.

Theo nội dung kí kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai 3 nhóm hoạt động trọng tâm trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là tổ chức các hội thảo khoa học, chương trình đào tạo chuyên sâu và cập nhật kiến thức về vắc xin, sinh phẩm y tế cho đội ngũ cán bộ chuyên môn.

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Hai bên kí biên bản ghi nhớ hợp tác.

Đồng thời, NICVB và Sanofi sẽ thúc đẩy kết nối với các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật quy định, tiêu chuẩn quốc tế về kiểm định chất lượng vắc xin.

Một nội dung đáng chú ý khác là hợp tác chuyển giao và ứng dụng các kĩ thuật kiểm định tiên tiến, hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng và quản lí hệ thống mẫu chuẩn phục vụ công tác kiểm tra chất lượng vắc xin.

Việc kí kết diễn ra trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh định hướng chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh” theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành tháng 9/2025. Nghị quyết đặt mục tiêu duy trì tỉ lệ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng thiết yếu trên 95%, đồng thời mở rộng phạm vi và đối tượng tiêm chủng nhằm tăng cường năng lực y tế dự phòng.

Các chuyên gia nhận định, tiêm chủng là một trong những biện pháp y tế công cộng hiệu quả và tiết kiệm nhất hiện nay. Trong khoảng nửa thế kỉ qua, vắc xin đã góp phần cứu sống hơn 150 triệu người trên toàn cầu, cải thiện đáng kể tỉ lệ sống sót ở trẻ em và giúp kiểm soát nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Để bảo đảm mỗi liều vắc xin lưu hành đạt yêu cầu an toàn và hiệu quả, công tác kiểm định chất lượng giữ vai trò then chốt. Hiện NICVB là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận đối với hai chức năng phòng thí nghiệm kiểm định và xuất xưởng vắc xin.

Những năm gần đây, đơn vị này liên tục cập nhật các phương pháp kiểm định hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường vắc xin cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại lễ kí kết, BSCKII Ngô Phi Phương, Viện trưởng NICVB cho biết Viện đang đẩy mạnh nâng cao năng lực hệ thống kiểm định và quản lí chất lượng theo khuyến nghị của WHO, hướng tới phát triển bền vững Hệ thống quản lí quốc gia về vắc xin (NRA).

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Kiểm định chất lượng vắc xin và sinh phẩm y tế trong các labo của Viện.

Theo ông, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực quản lí chất lượng vắc xin.

Đại diện Sanofi, ông Lucas Steinberg, Giám đốc ngành hàng vắc xin kiêm Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác lần này không chỉ dừng ở hoạt động chuyên môn mà còn thể hiện cam kết chung về chất lượng, an toàn và niềm tin đối với hệ thống tiêm chủng.

Theo kì vọng của hai bên, chương trình hợp tác kéo dài 3 năm sẽ góp phần nâng cao năng lực kiểm định vắc xin quốc gia, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống y tế dự phòng hiện đại, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận các loại vắc xin an toàn, hiệu quả và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Minh
#Nâng cao năng lực kiểm định vắc xin #Hợp tác quốc tế trong y tế #Chuyển giao công nghệ kiểm định hiện đại #Phát triển hệ thống y tế dự phòng #Chương trình hợp tác giữa NICVB và Sanofi

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