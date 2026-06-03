Người quản lý nhà trở thành lãnh đạo 18 cơ quan tình báo Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm người quản lý thị trường thế chấp và không có kinh nghiệm về tình báo trở thành Quyền Giám đốc tình báo quốc gia (DNI), chịu trách nhiệm giám sát 18 cơ quan tình báo Mỹ.

Ông Bill Pulte trở thành Quyền Giám đốc tình báo quốc gia.

Ông Bill Pulte vốn là Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang, với sự nghiệp chủ yếu gắn với lĩnh vực tài chính nhà ở hơn là an ninh quốc gia. Là một đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump, ông sẽ đảm nhiệm công việc giám sát toàn bộ hệ thống tình báo Mỹ.

Tổng thống Trump công bố quyết định này hôm 2/6, cho biết ông Pulte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã từ chức vào tháng trước.

Ông Pulte, 38 tuổi, sẽ giám sát 18 đơn vị tình báo, bao gồm Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), đồng thời vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý thị trường thế chấp.

Việc bổ nhiệm này đang gây ra nhiều gây tranh cãi, khi một người trung thành với Tổng thống Trump nhưng không có nền tảng tình báo rõ ràng được đặt vào vị trí lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá các vấn đề khó như Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên.

Trong bài đăng trên mạng xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, ông Trump ca ngợi thành tích của ông Pulte trong điều hành 2 tập đoàn thế chấp được chính phủ bảo trợ là Fannie Mae và Freddie Mac.

“William có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xử lý những vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, bảo đảm an toàn và ổn định cho các thị trường, cũng như quản lý hơn 10 nghìn tỷ USD tại Fannie Mae và Freddie Mac”, Tổng thống Trump viết.

Kể từ khi tiếp quản cơ quan quản lý nhà ở hồi đầu năm nay, ông Pulte nổi lên trở thành một trong những đồng minh mạnh mẽ và thẳng thắn nhất của Tổng thống Trump.

Ngoài việc giám sát Fannie Mae và Freddie Mac, ông Pulte còn được biết với những phát biểu công kích gay gắt những người bị coi là đối thủ chính trị của tổng thống, trong đó có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James.

Ông Pulte cũng tìm cách gắn một phần công việc tại cơ quan nhà ở với các vấn đề an ninh quốc gia.

Tháng 5 vừa qua, ông Pulte cho biết cơ quan của ông đã chuyển một số hồ sơ sang Bộ Tư pháp về những cá nhân mà ông cáo buộc là công dân Trung Quốc và Triều Tiên làm việc tại Fannie Mae và Freddie Mac bằng cách giả danh công dân Mỹ hoặc nhà thầu.

“Có những người không phải công dân Mỹ làm việc tại đây nhưng giả danh là người Mỹ thực sự hoặc, trong một số trường hợp, là nhà thầu”, ông Pulte nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Ông cho biết từ 5 - 6 trường hợp đã được chuyển sang Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, ông Pulte không công khai bằng chứng để chứng minh những cáo buộc này. Chính sách tuyển dụng của Fannie Mae và Freddie Mac không cấm người nước ngoài được cấp phép hợp pháp làm việc tại các công ty, và cả hai tổ chức đều khẳng định không phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia.