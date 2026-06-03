Truy tố đối tượng sát đâm nữ chủ quán cà phê trọng thương sau nhiều lần bị từ chối tình cảm

TPO - Bực tức sau nhiều lần bị từ chối tình cảm, bị can Nguyễn Ngọc Hưng lừa nữ chủ quán cà phê đến đoạn đường vắng để ra tay sát hại. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn thoát chết. Còn Hưng trở về Hải Phòng, bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Ngày 3/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1984, ở Hải An, Hải Phòng) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cáo trạng xác định, Hưng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị L. (SN 1992, chủ một quán cà phê ở Hà Nội). Anh ta thường từ Hải Phòng đến quán của chị L. chơi vào thứ bảy, chủ nhật.

Nhiều lần bày tỏ tình cảm không được chị L. đồng ý, Hưng muốn sát hại nạn nhân.

Ảnh minh họa.

Tối 15/12/2025, Hưng mua 2 con dao qua mạng, giấu trong balo rồi đi xe khách lên Hà Nội tìm gặp “người tình trong mộng”. Trưa hôm sau, bị can đến quán cà phê tiếp tục bày tỏ tình cảm nhưng chị L. lần nữa từ chối, nói “em không muốn lằng nhằng với anh nữa đâu”.

Hưng đề nghị chị L. chở ra bến xe về nhà với mục đích tìm chỗ vắng để hành động và được nạn nhân đồng ý. Tuy nhiên, Hưng chở chị L. đi quanh khu vực Văn Quán – Phúc La, nhiều lần thay đổi địa điểm với lý do xe ô tô đón đang di chuyển.

Hơn 13h cùng ngày, bị can dừng xe tại đoạn đường vắng, rút dao bầu trong balo ra, cầm giấu dọc theo thân người. Lợi dụng lúc chị L. đang ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi, Hưng từ phía sau áp sát, dùng tay và dao khống chế.

Anh ta đâm nạn nhân một nhát nhưng may mắn, một người đàn ông đi qua phát hiện vụ việc nên Hưng bỏ đi.

Chị L. được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết. Còn Hưng trở về Hải Phòng, bị cảnh sát bắt giữ.

Quá trình điều tra, chị L. có bảng kê chi phí điều trị, yêu cầu Nguyễn Ngọc Hưng phải bồi thường cho mình hơn 1,5 tỷ đồng tổn thất sức khỏe, tinh thần.