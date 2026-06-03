Cháy lớn tại khách sạn Ấn Độ: 21 người thiệt mạng, nhiều người nhảy xuống đường thoát thân

TPO - Ít nhất 21 người, trong đó có 18 người nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tại một khách sạn ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 3/6. Các nhân chứng cho biết, một số người đã nhảy xuống từ toà nhà đang cháy để thoát thân.

Đám cháy bùng phát lúc khoảng 9h ngày 3/6 tại một khách sạn ở Malviya Nagar (New Delhi), và tám xe cứu hoả lập tức được điều động đến hiện trường.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng một của toà nhà bốn tầng, khiến những người ở tầng cao hơn bị mắc kẹt.

Đám cháy bùng phát tại một khách sạn cao bốn tầng ở New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng cho biết, một số người đã nhảy xuống từ toà nhà đang cháy để thoát thân. Hình ảnh trên truyền hình cũng cho thấy, hai người đã nhảy xuống từ tầng cao của toà nhà khi nó bị nhấn chìm trong biển lửa.

Người dân đã lấy nệm từ một cửa hàng gần đó để cố gắng giảm lực rơi cho các nạn nhân. “Có một cửa hàng bán nệm ở gần đây. Chúng tôi đã lấy nệm từ đó và trải dưới đường để giúp những người nhảy xuống từ toà nhà”, Wasim Raja - một cư dân địa phương - kể lại.

Một cư dân khác - Sher Khan - cho biết, một phụ nữ ở tầng ba đã nhảy xuống nệm cùng một em nhỏ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Đến giữa trưa, đám cháy được dập tắt. Nhờ sự phối hợp của cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các lực lượng ứng cứu khẩn cấp khác, hơn 40 người đã được giải cứu và chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị y tế.

21 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong đó có 18 người nước ngoài đến từ Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Theo thông tin sơ bộ, có một nhà hàng đang hoạt động ở tầng trệt của tòa nhà. Rất có thể đám cháy có liên quan đến nhà hàng này, quan chức địa phương nói với phóng viên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông khẳng định, cơ quan chức năng đang cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng.

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