Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Cháy lớn tại khách sạn Ấn Độ: 21 người thiệt mạng, nhiều người nhảy xuống đường thoát thân

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 21 người, trong đó có 18 người nước ngoài, đã thiệt mạng trong vụ hoả hoạn tại một khách sạn ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 3/6. Các nhân chứng cho biết, một số người đã nhảy xuống từ toà nhà đang cháy để thoát thân.

Đám cháy bùng phát lúc khoảng 9h ngày 3/6 tại một khách sạn ở Malviya Nagar (New Delhi), và tám xe cứu hoả lập tức được điều động đến hiện trường.

Ngọn lửa xuất phát từ tầng một của toà nhà bốn tầng, khiến những người ở tầng cao hơn bị mắc kẹt.

chedfbtw3jmltekmgy6asij4rq.jpg
Đám cháy bùng phát tại một khách sạn cao bốn tầng ở New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng cho biết, một số người đã nhảy xuống từ toà nhà đang cháy để thoát thân. Hình ảnh trên truyền hình cũng cho thấy, hai người đã nhảy xuống từ tầng cao của toà nhà khi nó bị nhấn chìm trong biển lửa.

Người dân đã lấy nệm từ một cửa hàng gần đó để cố gắng giảm lực rơi cho các nạn nhân. “Có một cửa hàng bán nệm ở gần đây. Chúng tôi đã lấy nệm từ đó và trải dưới đường để giúp những người nhảy xuống từ toà nhà”, Wasim Raja - một cư dân địa phương - kể lại.

Một cư dân khác - Sher Khan - cho biết, một phụ nữ ở tầng ba đã nhảy xuống nệm cùng một em nhỏ.

gmdhrdteufoivb55yyezqrkncq.jpg
z365c7toanpzjg2qqrsttdjhb4.jpg
bhz5azzi5vl3dpfbtljf7k7jxa.jpg
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Reuters)

Đến giữa trưa, đám cháy được dập tắt. Nhờ sự phối hợp của cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và các lực lượng ứng cứu khẩn cấp khác, hơn 40 người đã được giải cứu và chuyển đến các bệnh viện gần đó để điều trị y tế.

21 người đã được xác nhận thiệt mạng, trong đó có 18 người nước ngoài đến từ Bangladesh, Nigeria, Mozambique và Liberia.

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra. Theo thông tin sơ bộ, có một nhà hàng đang hoạt động ở tầng trệt của tòa nhà. Rất có thể đám cháy có liên quan đến nhà hàng này, quan chức địa phương nói với phóng viên.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông khẳng định, cơ quan chức năng đang cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng.

Minh Hạnh
Reuters
#cháy #Ấn Độ #New Delhi #người nước ngoài #thiệt mạng #đám cháy #cứu hộ #hoả hoạn #cháy khách sạn Ấn Độ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe