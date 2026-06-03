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Pháp luật

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Giả nữ sinh giăng bẫy tình lừa 'đại gia' hơn 1,5 tỷ đồng

Hoài Văn

TPO - Sập bẫy tình trên mạng xã hội với đối tượng giả danh nữ sinh viên, người đàn ông 52 tuổi ở Hà Nội bị lừa chuyển hơn 1,5 tỷ đồng cho “người yêu” chưa từng gặp mặt.

Chiều 3/6, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Thiên An (SN 1997, trú xã Đồng Dương, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Đối tượng Hồng Thiên An. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của ông C. (SN 1974, trú tại Hà Nội) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Chỉ sau thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hồng Thiên An là nghi phạm gây án và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, An thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, đầu tháng 8/2018, An mua một tài khoản Facebook mang tên “Linh Đan” từ các hội nhóm mua bán tài khoản trên mạng xã hội. Đối tượng sau đó sử dụng hình ảnh của một phụ nữ khác, dựng lên hồ sơ cá nhân giả với danh tính Phạm Linh Đan (SN 1997, quê Thừa Thiên Huế, sinh viên một trường đại học tại Đà Nẵng) nhằm tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng giữa tháng 8/2018, ông C. kết bạn với tài khoản Facebook “Linh Đan” nêu trên. Trong quá trình trò chuyện, An liên tục gửi hình ảnh, thư tay cùng nhiều thông tin cá nhân được dàn dựng công phu để tạo lòng tin. Tin rằng mình đang có mối quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên, ông C. dần trở nên gắn bó và không nghi ngờ gì về danh tính của đối phương.

Sau khi tạo dựng được niềm tin, từ tháng 8/2018 đến tháng 2/2022, An nhiều lần viện các lý do như cần vốn mở cửa hàng kinh doanh, đầu tư làm ăn hoặc gặp khó khăn tài chính để vay tiền. Vì tin tưởng “người yêu” quen qua mạng, ông C. đã 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, An khai đã sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội.

Hoài Văn
#lừa đảo #Facebook #chiếm đoạt tài sản #giả nữ sinh #đà nẵng #tội phạm mạng #lừa đảo trực tuyến

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