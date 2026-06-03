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Người lính

Iran tung video tập kích sở chỉ huy Hạm đội 5, Mỹ lên tiếng

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một tàu gần eo biển Hormuz, trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain và một căn cứ không quân của Mỹ trong khu vực để đáp trả các hành động quân sự mà Tehran cáo buộc là do Washington thực hiện.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 3/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, diễn biến bắt đầu vào đêm muộn khi một tàu chở dầu của Iran bị tấn công gần eo biển Hormuz.

"Đêm qua, quân đội Mỹ đã tấn công một tàu chở dầu ở khu vực eo biển Hormuz, gây hư hại cho phòng máy của tàu", IRGC thông báo.

"Để đáp trả hành động gây hấn và vi phạm các quy định quản lý eo biển Hormuz, một tàu có tên Panaya đã bị Hải quân IRGC nhắm mục tiêu bằng tên lửa", lực lượng này tuyên bố.

Iran tập kích Hạm đội 5 bằng tên lửa và máy bay không người lái. Nguồn: Press TV

Ngoài ra, trong một hoạt động quân sự mới, Mỹ đã nhắm mục tiêu vào một tháp liên lạc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở phía nam đảo Qeshm.

"Để đáp trả hành động gây hấn này, căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ đóng tại một trong các quốc gia trong khu vực, cũng như trụ sở của Hạm đội 5 tại Bahrain đã bị Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV)", IRGC nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Quân đội Mỹ đã bác bỏ các tuyên bố trên, khẳng định "tất cả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ đều thất bại".

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hệ thống phòng không của Mỹ và Bahrain đã đánh chặn ba tên lửa bắn vào Bahrain, đồng thời cho biết thêm rằng các tên lửa bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay.

Quỳnh Như
Press TV
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