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Xã hội

Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Như Ý - Phùng Linh

TPO - Sáng 3/6, trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
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Đoàn đại biểu thành kính dâng vòng hoa viếng Bác. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Đoàn đại biểu Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”.
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Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
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Các đại biểu tham dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Cũng trong buổi sáng ngày 3/6, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đại biểu dự Đại hội đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.
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Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
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Đoàn đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ".

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Ngày 4/6, Đại hội sẽ tiến hành phiên trọng thể, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tham dự Đại hội có 780 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đây là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước.

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIV để lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Như Ý - Phùng Linh
#Đại hội Công đoàn #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Lăng Bác #Liệt sĩ Bắc Sơn #Tổng Liên đoàn Lao động #Viếng Bác #Đại hội XIV

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