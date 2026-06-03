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Tuyển vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải vào ngành Công an

Phùng Quang

TPO - Vợ của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa hy sinh khi truy bắt cát tặc được tuyển dụng vào ngành Công an nhân dân.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định tuyển dụng công dân vào lực lượng Công an nhân dân đối với thân nhân của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm - người đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ truy quét, xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm vào ngày 21/3/2026.

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Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho chị Lê Thị Thùy Hân.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, chị Lê Thị Thùy Hân (sinh năm 1997), vợ của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, được tuyển chọn và bố trí công tác tại Công an xã Diên Khánh. Việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Chị Lê Thị Thùy Hân được tạm tuyển trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 1/6/2026. Sau thời gian này, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chị sẽ được xem xét tuyển dụng chính thức vào lực lượng Công an nhân dân.

Trước khi hy sinh, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải là lao động chính trong gia đình. Bố mẹ anh đều đã lớn tuổi, trong đó bố mắc bệnh suy thận mãn tính và phải thường xuyên chạy thận; chị gái vừa gặp tai nạn giao thông, sức khỏe đang trong quá trình hồi phục.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải có hơn 14 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, anh lập gia đình vào cuối năm 2020. Khi anh hy sinh, vợ chồng anh có một con gái mới 11 tháng tuổi, sự ra đi của anh để lại mất mát lớn cho gia đình. Hiện chị Lê Thị Thùy Hân chưa có việc làm ổn định và đang trực tiếp chăm sóc con nhỏ.

Việc tuyển dụng chị Lê Thị Thùy Hân vào lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ; đồng thời là sự tri ân, động viên gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hải vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ, chị Lê Thị Thùy Hân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, nhanh chóng tiếp cận công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phùng Quang
#hy sinh #Công an nhân dân #tuyển dụng #Công an tỉnh Khánh Hòa #Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

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