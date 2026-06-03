Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026

Diễn ra cao điểm từ ngày 2/6 đến ngày 8/6, chuỗi hoạt động môi trường và giao thông xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2026 là bước chuẩn bị thực tế để Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm từ ngày 01/7/2026.

Để hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững, UBND thành phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị để kích hoạt chuỗi sự kiện quy mô lớn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026 .

Nhiều hoạt động hấp dẫn hướng tới giao thông xanh nhân Ngày Môi trường thế giới tại Hà Nội trong tháng 6 này.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang trở thành những thách thức toàn cầu ngày càng nghiêm trọng. Theo Ban tổ chức, việc khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy các hành động thiết thực vì môi trường không chỉ là nhu cầu mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, tổ chức và từng người dân.

Diễn ra xuyên suốt trong tháng 6 với đợt cao điểm từ ngày 1/6 đến ngày 8/6, toàn bộ chuỗi hoạt động mang thông điệp cốt lõi “Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh” này được xác định là bước tổng duyệt quan trọng nhằm chuẩn bị các điều kiện thực tế cho việc thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực Hoàn Kiếm từ ngày 1/7.

Các hoạt động cộng đồng và trải nghiệm giao thông xanh sẽ diễn ra sôi động tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm vào đầu tháng 6 này.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện sẽ là Chương trình phát động cấp Thành phố, dự kiến diễn ra từ 5h30 đến 7h00 sáng ngày 5/6/2026 (thứ Sáu) tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm) . Sự kiện được thiết kế nhằm tạo ra đợt cao điểm truyền thông, thúc đẩy quá trình dịch chuyển từ “nhận thức” sang “hành động cụ thể” của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô .

Tại đây, người dân có thể trực tiếp tìm hiểu trực quan về mục tiêu, lộ trình, lợi ích của vùng LEZ thông qua các ấn phẩm đồ họa, đồng thời tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đạp xe tuần hành và trực tiếp trải nghiệm các phương thức di chuyển thông minh, thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh, xử lý dứt điểm các điểm tồn lưu rác thải, khơi thông cống rãnh nhằm đem lại một diện mạo cảnh quan đô thị sạch đẹp.

Ngay sau lễ phát động, từ 8h30 đến 12h00 cùng ngày, Hội thảo “Ngày chuyển đổi giao thông xanh” sẽ chính thức được tổ chức tại Hội trường UBND phường Hoàn Kiếm (số 126 Hàng Trống) . Đây là diễn đàn chuyên sâu quy tụ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi giải pháp kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Từ đó, các bên sẽ cùng thảo luận, tìm kiếm giải pháp kỹ thuật phù hợp với thực tế hạ tầng của Thủ đô, đặc biệt là các phương án phân luồng, kiểm soát phát thải và phát triển mạng lưới trạm sạc năng lượng xanh vùng lõi đô thị.

Để chiến dịch không dừng lại ở góc độ phong trào, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đồng thời phát động phong trào “Cơ quan xanh - giao thông xanh - công chức xanh” áp dụng trực tiếp tại trụ sở Sở và các đơn vị trực thuộc. Phong trào tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các hành động thiết thực hằng ngày như: Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh, giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại rác tại nguồn, đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường và trồng cây xanh tại khuôn viên cơ quan.

Nhiều đội tình nguyện ra quân dọn vệ sinh môi trường và hướng dẫn người dân trải nghiệm các phương thức giao thông xanh trong tháng 6.

Ở vai trò xung kích, Đoàn Thanh niên Sở sẽ thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ điều phối sự kiện, huy động tối thiểu 30 đoàn viên trực tiếp ra quân dọn vệ sinh môi trường và hướng dẫn người dân trải nghiệm các phương thức giao thông xanh.Công tác truyền thông số cũng được đẩy mạnh thông qua việc treo banner, pano, áp phích và cập nhật liên tục tin bài, video, clip ngắn trên cổng thông tin điện tử, các nền tảng số của ngành.



Thông qua chuỗi hoạt động và phong trào thi đua được phát động, Ban tổ chức kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi; qua đó góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0”, đồng thời xây dựng tương lai hài hòa giữa con người và thiên nhiên với thông điệp ý nghĩa: "Không khí sạch - Giao thông xanh - Hà Nội hành động" .

*Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội*