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Thế giới

Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế

Tú Linh

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thêm mức thuế 10% hoặc 12,5% với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, cho rằng những nền kinh tế này không có biện pháp hợp lý để ngăn chặn sản phẩm sử dụng lao động cưỡng bức, qua đó gây cản trở thương mại của Mỹ.

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Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) là kết luận mới nhất được công bố trong cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tái lập các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

USTR cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung 10% liên quan đến lao động cưỡng bức đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ áp thêm mức thuế 12,5% với 45 quốc gia còn lại nằm trong diện điều tra.

“Việc các đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta không giải quyết vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận được. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng, buộc người lao động Mỹ phải cạnh tranh trên thị trường toàn cầu trong thế bất lợi”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố ngày 2/6 (theo giờ Mỹ).

USTR cũng đề xuất cơ chế riêng cho ngành dệt may, cho phép một lượng nhất định hàng may mặc và dệt may nhập khẩu được vào thị trường Mỹ với mức thuế ưu đãi thấp hơn. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố cụ thể mức thuế cũng như hạn ngạch được áp dụng.

Thông báo được đưa ra trước thời điểm ngày 24/7, khi mức thuế tạm thời 10% mà chính quyền Tổng thống Trump áp từ ngày 20/2 sẽ hết hiệu lực. Đây cũng là ngày Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế mà Tổng thống Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).

Trước đó, USTR đề xuất mức thuế 25% với nhiều mặt hàng của Brazil, sau cuộc điều tra theo Mục 301 về chính sách thương mại số và chế độ thuế ưu đãi của nước này. Cơ quan thương mại Mỹ cũng được cho là sắp công bố kết quả một cuộc điều tra lớn khác theo Mục 301 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc.

Trong kết luận về lao động cưỡng bức, USTR cho biết một số mặt hàng sẽ được miễn trừ các mức thuế mới, bao gồm năng lượng, đất hiếm và một số kim loại khác, thịt bò, cà phê, một số loại rau quả, dược phẩm, hóa chất hữu cơ và linh kiện máy bay.

USTR sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đối với đề xuất thuế quan và các biện pháp liên quan cho đến ngày 6/7, trước khi tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7/7.

Tú Linh
Theo Reuters
#Lao động cưỡng bức #Thuế #Thuế Mỹ #Tổng thống Trump #Donald Trump #Chiến tranh thương mại

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