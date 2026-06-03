Những bóng hồng đặc biệt

TP - Sự kiên trì, bền bỉ đã giúp Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Thanh Tâm và Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh tạo nên những dấu ấn riêng trong hành trình quân ngũ và được đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất năm 2026.

​​Nữ dược sĩ đặc công giỏi võ thuật

​Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Dược, Phan Thị Thanh Tâm (SN 1995) tình nguyện viết đơn nhập ngũ khi biết Binh chủng Đặc công tuyển nữ quân nhân.

Nhìn lại quãng thời gian đầu quân ngũ, nữ dược sĩ của Lữ đoàn Đặc công 429 vẫn nhớ rất rõ cảm giác bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới. “Tôi chưa bao giờ hoàn thành được các bài rèn luyện thể lực, chưa thể mang vác nặng như đồng đội, chưa theo được các bài võ mà huấn luyện viên đưa ra. Tôi từng ngất xỉu trên thao trường vì chưa bao giờ phải hoạt động nặng và vất vả như thế”, Thiếu tá Tâm nhớ lại.

​Cường độ tập luyện cao, thời tiết mùa hè khắc nghiệt cùng nỗi nhớ nhà của cô gái quê Thanh Hóa lần đầu xa gia đình, khiến quãng thời gian ấy trở nên đặc biệt khó khăn. Có những đêm chị chỉ biết khóc một mình, không dám kể với bố mẹ vì sợ gia đình lo lắng. “Có lúc tôi đã nghi ngờ không biết bản thân có chọn sai con đường không”, chị Tâm tâm sự.

Nhưng rồi, chính sự động viên của đồng đội đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, chậm hơn người khác nhưng không bỏ cuộc, cô gái từng yếu thể lực nhất đội dần hoàn thành được các bài tập, theo kịp nhịp huấn luyện của đơn vị.

​Sau thời gian huấn luyện, Thiếu tá Tâm bắt đầu tham gia các hoạt động trình diễn phục vụ đón các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm đơn vị. Từ những nhiệm vụ nhỏ, chị từng bước được giao những nhiệm vụ lớn hơn, trong đó có các hoạt động mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với chị lại đến từ sàn võ, khi bắt đầu tập luyện võ chiến đấu tay không, để chuẩn bị cho các hội thao vào năm 2020.

​“Xuất phát điểm của tôi là người không có năng khiếu võ thuật. Khi mới tập, tôi thường xuyên bị tụt lại phía sau vì không thực hiện được các bài tập thể lực của huấn luyện viên. Tôi hiểu mình yếu hơn đồng đội nên phải cố gắng nhiều hơn”, chị Tâm nói.

​Sau thời gian dài tập luyện với cường độ cao, phải ép cân để thi đấu đúng hạng, chị bước vào giải đấu đầu tiên với nhiều kỳ vọng. Nhưng kết quả không như mong muốn. Khi nhìn đồng đội lần lượt bước lên bục nhận giải còn mình trắng tay, chị đã không kìm được nước mắt.

Thiếu tá Phan Thị Thanh Tâm trong một buổi huấn luyện tại đơn vị. ẢNH: PV

​“Quá thất vọng về bản thân, tôi từng nghĩ mình không phù hợp với bộ môn này. Tôi xin ra khỏi câu lạc bộ. Nhưng sự động viên của chỉ huy, huấn luyện viên và đồng đội đã khiến tôi thay đổi quyết định để tiếp tục tập luyện, tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh thi đấu”, Thiếu tá Tâm kể.

​Những nỗ lực ấy được đền đáp bằng tấm Huy chương Bạc năm 2023, trước khi chị giành Huy chương Vàng môn võ chiến đấu tay không vào năm 2024 ở cấp toàn quân.

Chị Tâm còn đạt thành tích xuất sắc trong tham gia trình diễn phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong các năm 2022, 2024; giành hai huy chương trong Hội thao Bắn súng quân dụng toàn quân và dân quân tự vệ năm 2024…

​Nỗ lực trong từng nhiệm vụ

​Tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác xét nghiệm trong lĩnh vực ký sinh trùng y học, đặc biệt là nấm y học, Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1995) - giảng viên Bộ môn Ký sinh trùng và côn trùng, Học viện Quân y, đã luôn nỗ lực trong từng nhiệm vụ.

“Thắng không kiêu, bại không nản, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày là điều tôi tự nhắc mình trong suốt những năm quân ngũ”. Thiếu tá Phan Thị Thanh Tâm (Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công)

​“Đây không phải ba nhiệm vụ tách biệt mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Giảng dạy giúp tôi hệ thống hóa kiến thức. Công tác xét nghiệm giúp tôi tiếp cận trực tiếp với các vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu khoa học là cầu nối để giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đó”, Đại úy Quỳnh chia sẻ.

​Thời gian qua, Đại úy Quỳnh đã cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu và công bố khoa học. Nổi bật trong số đó là công trình đoạt giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 24; công trình còn được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen ở cấp toàn quốc năm 2024.

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh hướng dẫn học viên thực hành soi tiêu bản ký sinh trùng. ẢNH: PV

​Theo chị Quỳnh, công trình này tập trung nghiên cứu đặc điểm kiểu gen và tính kháng thuốc của nấm Candida albicans trên bệnh nhân nữ bị viêm âm đạo, xuất phát từ thực tế ngày càng có nhiều yêu cầu về sử dụng thuốc kháng nấm hợp lý, trong khi dữ liệu về đặc điểm di truyền và tính nhạy cảm với thuốc của các chủng nấm lưu hành trong nước còn hạn chế.

​Tuy nhiên, điều thôi thúc chị Quỳnh theo đuổi hướng nghiên cứu này không chỉ đến từ các số liệu chuyên môn. Trong quá trình làm xét nghiệm và tiếp xúc với người bệnh, chị gặp nhiều phụ nữ bị nhiễm nấm tái phát nhiều lần, dù đã điều trị và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

​Một trường hợp vẫn còn in đậm trong trí nhớ của chị là một bệnh nhân nữ trẻ tuổi đến khám vì tình trạng nhiễm nấm tái diễn kéo dài. Người bệnh chia sẻ rằng, căn bệnh ảnh hưởng đáng kể tới công việc, cuộc sống và tâm lý. Sau nhiều lần điều trị, bệnh nhân vẫn lo lắng khi bệnh liên tục tái phát.

“Đối với tôi, mỗi người bệnh đều mang đến một câu hỏi cần lời giải. Và chính thực tiễn lâm sàng luôn là nơi đặt ra những vấn đề nghiên cứu có giá trị nhất”. Đại úy, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh (Bộ môn Ký sinh trùng và côn trùng, Học viện Quân y)

​“Cô ấy hỏi tôi: liệu lần này bệnh có khỏi hẳn không bác sĩ? Để trả lời được câu hỏi ấy, chúng tôi không chỉ cần kinh nghiệm chuyên môn mà còn cần những bằng chứng khoa học mới để hiểu rõ hơn về tác nhân gây bệnh và hiệu quả của các phương pháp điều trị”, Đại úy Quỳnh nhớ lại.

​Từ những quan sát trong công việc thường ngày, chị dần quan tâm nhiều hơn đến các nghiên cứu về kiểu gen và tính kháng thuốc của Candida albicans. Theo Đại úy Quỳnh, khó khăn lớn nhất là xây dựng được bộ dữ liệu có độ tin cậy cao qua nhiều công đoạn kỹ thuật.

​“Điều tôi cảm thấy ý nghĩa nhất là khi kết quả nghiên cứu không chỉ dừng lại ở các bài báo khoa học mà có thể được ứng dụng vào thực tiễn chẩn đoán, điều trị và trở thành những kiến thức cập nhật để truyền đạt cho học viên”, chị Quỳnh nói.