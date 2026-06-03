Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắn thuốc mê khống chế trâu 'điên' tấn công nhiều người

Huỳnh Thủy

TPO - Lực lượng chuyên môn đã bắn thuốc mê khống chế thành công con trâu tấn công người dân tại xã Ea Rốc (Đắk Lắk), khiến 4 người bị thương.

Ngày 3/6, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp và các lực lượng chức năng xã Ea Rốc khống chế thành công một cá thể trâu tấn công người dân.

tienphong.jpg
Lực lượng chức năng khống chế con trâu tấn công nhiều người.

Trước đó, sáng 2/6, một con trâu bất ngờ có biểu hiện bất thường. Trong trạng thái hoảng loạn, con vật đã tấn công nhiều người dân, khiến 4 người bị thương phải nhập viện và một số trường hợp khác bị ảnh hưởng sức khỏe, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã cử 2 cán bộ, nhân viên vượt hơn 40km đến hiện trường.

Sau khi đánh giá tình hình và bảo đảm các điều kiện an toàn, cán bộ Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê, khống chế thành công cá thể trâu. Sau đó, con vật được hỗ trợ di chuyển an toàn và bàn giao cho chủ sở hữu quản lý.

Theo lực lượng tham gia xử lý, trong quá trình tiếp cận, cá thể trâu có biểu hiện hoảng loạn, di chuyển khó kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế. Sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn, tổ công tác mới thực hiện gây mê thành công.

Trước đó, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cũng từng tham gia hỗ trợ xử lý một số trường hợp động vật nuôi có biểu hiện bất thường tại các địa phương lân cận.

Huỳnh Thủy
#Trâu #Đắk Lắk #tấn công #bảo vệ #thuốc mê

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe