Thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select không đạt chuẩn

TPO - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select Dung dịch vệ sinh phụ nữ chai 150ml do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật.

Theo văn bản do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ngày 2/6 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, lô sản phẩm bị thu hồi có số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm 002013/25/CBMP-HCM, số lô S2510087, ngày sản xuất 21/10/2025 và hạn dùng đến ngày 21/10/2027.

Trên nhãn sản phẩm thể hiện đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, có địa chỉ tại số 160 Trương Công Định, phường Tân Bình, TP.HCM. Sản phẩm được sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, địa chỉ 110-111 Trần Văn Mười, xã Bà Điểm, TP.HCM.

Theo Cục Quản lý Dược, trước đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh đã lấy mẫu kiểm tra tại hai siêu thị Coopmart Tân Châu và Coopmart Tây Ninh. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM và CDC tỉnh Tây Ninh xác định mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Từ kết quả trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm vi phạm. Các Sở Y tế địa phương được đề nghị khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng lô sản phẩm nói trên, đồng thời hoàn trả sản phẩm cho đơn vị cung ứng.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi tại các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Trường Dương, Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối và các đơn vị sử dụng sản phẩm; tiếp nhận hàng hóa bị trả lại, tổ chức thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/7.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao giám sát quá trình thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm của doanh nghiệp và chi nhánh sản xuất. Cơ quan này đồng thời phải kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, xử lý các vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

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