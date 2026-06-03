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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhận thêm nhiệm vụ mới

Trường Phong

TPO - Ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được phân công là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, vừa ký ban hành Quyết định số 18-QĐ/BCĐ về kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng.

Theo quyết định, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Như Ý.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thay ông Phạm Gia Túc (đã chuyển vị trí công tác, hiện là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ).

Theo quyết định, kiện toàn các Ủy viên Ban Chỉ đạo, gồm: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải; Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Võ Thành Hưng; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương.

Quyết định cũng nêu rõ, nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn thực hiện theo Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 1/10/2024 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo.

Hiện, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trường Phong
#Thường trực Ban Bí thư #Ủy viên Bộ Chính trị #Nguyễn Duy Ngọc #Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

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