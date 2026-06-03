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CLIP: Hơn 2 giờ cắt phá cabin, giải cứu tài xế xe tải bị lật

Thái Lâm

TPO - Sau hơn 2 giờ nỗ lực cắt phá cabin biến dạng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa tài xế mắc kẹt trong vụ lật xe tải ra ngoài an toàn.

Ngày 3/6, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã giải cứu thành công tài xế mắc kẹt trong cabin xe tải sau vụ tai nạn trên tuyến ĐT725, đoạn qua xã Đinh Trang Thượng.

Công an tỉnh Lâm Đông tích cực cắt, phá cabin giải cứu tài xế.

​Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo từ Công an xã Đinh Trang Thượng về vụ lật xe tải tại Km67+900 đường ĐT725.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải biển số 60C-739.92 do anh Nguyễn Minh Trí điều khiển, chở phân bón lưu thông theo hướng từ xã Đinh Trang Thượng đi xã Phúc Thọ Lâm Hà. Trên xe còn có ông S.V.H. (SN 1982, trú TP Đồng Nai), là chủ phương tiện.

Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ bị lật khiến ông H. văng khỏi cabin và tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Trí bị mắc kẹt trong cabin biến dạng, không thể tự thoát ra ngoài.

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Tài xế được giải cứu sau hơn 2 giờ mắc kẹt trong cabin.

Ngay khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 18 đã điều động xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ngay sau đó, các lực lượng nhanh chóng triển khai cắt, phá phần cabin bị biến dạng nhằm tạo lối tiếp cận nạn nhân.

Sau hơn 2 giờ nỗ lực cứu hộ, đến khoảng 4h35 cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được tài xế ra khỏi cabin trong tình trạng còn sống và bàn giao cho cơ quan y tế để cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
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