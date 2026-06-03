Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huỷ giải chạy địa hình, VĐV liên tục bị khất nợ

Tiền Lê

TPO - Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả tiền cho các vận động viên (VĐV) tham gia Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm lần thứ I năm 2025, đến nay Công ty cổ phần Ecotrek Journeys tiếp tục "khất nợ".

Ngày 3/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Công ty cổ phần Ecotrek Journeys (số 80 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), yêu cầu báo cáo việc hoàn tiền cho VĐV tham gia Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm (địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lần thứ I năm 2025.

Theo sở này, trước đó truyền thông của Công ty cổ phần Ecotrek Journeys đăng trên mạng xã hội tạm dừng tổ chức trong năm 2025 đối với Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm lần thứ I năm 2025, đồng thời tiến hành quy trình nhận hoàn tiền cho vận động đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay nhiều VĐV phản ánh chưa nhận được tiền hoàn trả theo thông báo của công ty.

tien-phong.jpg
Chư Nâm là ngọn núi rất đẹp, nổi tiếng ở phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty cổ phần Ecotrek Journeys báo cáo việc hoàn tiền cho các VĐV đến thời điểm hiện nay. Nội dung báo cáo việc hoàn tiền gồm danh sách đã hoàn trả từ ngày 5/3/2026 đến nay; danh sách chưa hoàn trả (nêu rõ lý do và thời gian hoàn tiền cho các VĐV đã mua Bib trên).

Sở yêu cầu Công ty cổ phần Ecotrek Journeys nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (35-45 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trước ngày 10/6/2026 để báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.

“Tôi rất ủng hộ các giải chạy về địa phương. Tuy nhiên, tất cả phải chấp hành đúng quy định, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật. Với các giải vi phạm, chúng tôi sẽ cương quyết theo sát để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên. Tinh thần sở sẽ phối hợp tích cực với công an để làm rõ, nếu có dấu hiệu lừa đảo sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử lý”, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.

Trong khi đó, anh N.T.K. (trưởng nhóm đại diện cho 100 VĐV ở Gia Lai) chia sẻ, giải chạy địa hình Chư Nâm Legend Trail lần thứ I năm 2025 mở đăng ký từ ngày 31/3/2025 với 5 cự ly gồm 5km, 10km, 20km, 50km và 70km; mức phí tham gia từ 455.000 đồng đến 1.715.000 đồng.

Ban đầu, giải dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025 nhưng sau đó được dời sang ngày 12 và 13/12/2025. Đến ngày 3/12/2025, trước thời điểm khai mạc 9 ngày, BTC bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức giải.

Theo anh K., nhóm còn hơn 100 triệu đồng tiền Bib của các VĐV nộp chưa được ban tổ chức giải hoàn trả.

“Khi giải vừa huỷ, phía ban tổ chức giải này liên hệ, hứa hẹn trả vào tháng 3/2025, rồi qua tháng 4 hứa trả 25%, xong lại khất sang tháng 8/2025, sau đó khất tiếp tới tháng 3/2026…Sáng nay lại có người của phía ban tổ chức giải gọi khất tiếp”, anh K. nói.

Ông K. thông tin, đây chỉ là phần kinh phí của riêng vận động viên ở Gia Lai, còn các vận động viên của tỉnh khác bản thân không nắm rõ.

Tiền Lê
#Gia Lai #giải chạy núi Chư Nâm #hoàn tiền #ông ty cổ phần Ecotrek Journeys #vận động viên #tạm dừng giải #Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai #sai phạm #không trả tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe