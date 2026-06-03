Huỷ giải chạy địa hình, VĐV liên tục bị khất nợ

TPO - Sau nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả tiền cho các vận động viên (VĐV) tham gia Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm lần thứ I năm 2025, đến nay Công ty cổ phần Ecotrek Journeys tiếp tục "khất nợ".

Ngày 3/6, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi Công ty cổ phần Ecotrek Journeys (số 80 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh), yêu cầu báo cáo việc hoàn tiền cho VĐV tham gia Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm (địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lần thứ I năm 2025.

Theo sở này, trước đó truyền thông của Công ty cổ phần Ecotrek Journeys đăng trên mạng xã hội tạm dừng tổ chức trong năm 2025 đối với Giải chạy địa hình khám phá núi Chư Nâm lần thứ I năm 2025, đồng thời tiến hành quy trình nhận hoàn tiền cho vận động đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay nhiều VĐV phản ánh chưa nhận được tiền hoàn trả theo thông báo của công ty.

Chư Nâm là ngọn núi rất đẹp, nổi tiếng ở phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty cổ phần Ecotrek Journeys báo cáo việc hoàn tiền cho các VĐV đến thời điểm hiện nay. Nội dung báo cáo việc hoàn tiền gồm danh sách đã hoàn trả từ ngày 5/3/2026 đến nay; danh sách chưa hoàn trả (nêu rõ lý do và thời gian hoàn tiền cho các VĐV đã mua Bib trên).

Sở yêu cầu Công ty cổ phần Ecotrek Journeys nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (35-45 Lê Lợi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trước ngày 10/6/2026 để báo cáo UBND tỉnh Gia Lai.

“Tôi rất ủng hộ các giải chạy về địa phương. Tuy nhiên, tất cả phải chấp hành đúng quy định, trách nhiệm, thượng tôn pháp luật. Với các giải vi phạm, chúng tôi sẽ cương quyết theo sát để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên. Tinh thần sở sẽ phối hợp tích cực với công an để làm rõ, nếu có dấu hiệu lừa đảo sẽ hoàn thiện hồ sơ để xử lý”, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin.

Trong khi đó, anh N.T.K. (trưởng nhóm đại diện cho 100 VĐV ở Gia Lai) chia sẻ, giải chạy địa hình Chư Nâm Legend Trail lần thứ I năm 2025 mở đăng ký từ ngày 31/3/2025 với 5 cự ly gồm 5km, 10km, 20km, 50km và 70km; mức phí tham gia từ 455.000 đồng đến 1.715.000 đồng.

Ban đầu, giải dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025 nhưng sau đó được dời sang ngày 12 và 13/12/2025. Đến ngày 3/12/2025, trước thời điểm khai mạc 9 ngày, BTC bất ngờ thông báo tạm dừng tổ chức giải.

Theo anh K., nhóm còn hơn 100 triệu đồng tiền Bib của các VĐV nộp chưa được ban tổ chức giải hoàn trả.

“Khi giải vừa huỷ, phía ban tổ chức giải này liên hệ, hứa hẹn trả vào tháng 3/2025, rồi qua tháng 4 hứa trả 25%, xong lại khất sang tháng 8/2025, sau đó khất tiếp tới tháng 3/2026…Sáng nay lại có người của phía ban tổ chức giải gọi khất tiếp”, anh K. nói.

Ông K. thông tin, đây chỉ là phần kinh phí của riêng vận động viên ở Gia Lai, còn các vận động viên của tỉnh khác bản thân không nắm rõ.