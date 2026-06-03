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Pháp luật

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Chồng lĩnh 6 năm tù vì đầu độc vợ bằng thuốc chuột

Quốc Nam

TPO - Phát sinh từ mâu thuẫn vợ chồng và muốn người vợ hạn chế đi lại để ở nhà chăm mình nên Nguyễn Đức Hội lên mạng mua 10 gói thuốc chuột cho vào bát cháo để đầu độc vợ. Rất may người vợ đã phát hiện ra qua hệ thống camera giám sát sau đó đã gọi báo công an.

Ngày 2/6, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hội (68 tuổi, trú phường Mạo Khê) 6 năm tù về tội danh "Giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình chung sống, giữa bị cáo Hội và vợ là bà L.T.D.T. (50 tuổi) phát sinh nhiều mâu thuẫn. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định sử dụng thuốc diệt chuột để đầu độc vợ.

Ngày 21/11/2024, bị cáo Hội đặt mua 10 gói thuốc diệt chuột qua mạng và cất giữ tại nhà. Đến sáng 26/12/2024, lợi dụng lúc bà Thúy đang chuẩn bị bữa sáng và không để ý, bị cáo Hội đã bỏ chất độc vào bát cháo của vợ.

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Bị cáo Nguyễn Đức Hội bị tuyên án 6 năm tù về tội Giết người. Ảnh: T.V.

Tuy nhiên, hành vi của bị cáo đã bị phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát được lắp đặt trong nhà. Sau khi xem lại hình ảnh, bà Thúy không sử dụng phần thức ăn trên, đồng thời trình báo cơ quan công an và giao nộp các vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám nghiệm hiện trường, thu giữ các gói thuốc diệt chuột, lọ nhựa cùng nhiều vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.

Kết quả giám định chất độc cho vào trong bát cháo có chứa bromadiolone - hoạt chất độc thường được sử dụng trong thuốc diệt chuột. Dữ liệu camera giám sát tại gia đình cũng được trích xuất, giám định và trở thành một trong những căn cứ quan trọng làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo.

Trước HĐXX, bị cáo Hội khai nhận hành vi như nội dung cáo trạng. Theo lời khai của bị cáo, mục đích bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn là để bà Thúy bị suy giảm sức khỏe, hạn chế đi lại và ở nhà chăm sóc mình. Bị cáo cho rằng do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên đã có suy nghĩ lệch lạc dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Quốc Nam
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