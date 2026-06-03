Dịch sốt xuất huyết đáng lo ngại ở Đồng Tháp, có bệnh nhân tử vong

TPO - Trong 5 tháng đầu năm nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại Đồng Tháp tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước, đã có trường hợp tử vong. Ngành y tế tỉnh này đánh giá, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn đang ở mức đáng lo ngại.

Lực lượng thanh niên tình nguyện của tỉnh Đồng Tháp tới từng nhà tuyên truyền, hỗ trợ người dân các biện pháp để phòng chống sốt xuất huyết.

Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang ở mức đáng lo ngại. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5/2026, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận hơn 3.400 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, tăng gấp 2,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 88 trường hợp nặng (chiếm 2,6%) và 1 trường hợp đã tử vong.

Đồng Tháp cũng ghi nhận gần 1.700 ổ dịch sốt xuất huyết, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điển hình như tại phường Mỹ Tho, đến nay đã ghi nhận 28 ca bệnh với 7 ổ dịch, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.

Nguyên nhân dịch sốt xuất huyết tại Đồng Tháp tăng mạnh, theo ngành y tế địa phương, do các địa bàn có hệ thống kênh rạch dày đặc, kết hợp thời tiết mưa nắng thất thường khi vào đầu mùa mưa, đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi.

Trước thực tế trên, tỉnh Đồng Tháp cũng vừa tổ chức ra quân phòng chống sốt xuất huyết. Tại chương trình, bà Phạm Thị Ngọc Thu - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu, các đơn vị chuyên trách, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), các trạm y tế cơ sở phải duy trì thường xuyên hoạt động giám sát, xử lý triệt để các ổ dịch, không để sót bất kỳ ổ dịch sốt xuất huyết nào.

Ngành y tế Đồng Tháp cũng cam kết nâng cao năng lực chẩn đoán, phân loại điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ chuyển nặng và tử vong do mắc sốt xuất huyết.

Bà Phạm Thị Ngọc Thu - Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp (tay cầm đèn pin) cùng thanh niên tình nguyện tới từng nhà hướng dẫn người dân thả cá diệt lăng quăng vào các dụng cụ chứa nước. Ảnh: Thanh Hoàng.

Cùng chung tay vào chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết, chị Nguyễn Thị Trúc Linh - Phó Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, sẽ thành lập và duy trì thường xuyên các đội hình thanh niên tình nguyện tại cộng đồng tham gia phòng chống sốt xuất huyết, lồng ghép vào chiến dịch tình nguyện hè. Với tinh thần mỗi đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng áo xanh tình nguyện sẽ phối hợp cùng ngành y tế đi từng ngõ, gõ từng nhà để hướng dẫn trực tiếp người dân diệt lăng quăng, như lật úp dụng cụ chứa nước, thả cá diệt lăng quăng. Thanh niên tình nguyện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông số, xây dựng các sản phẩm đồ họa (infographic, video ngắn) để lan tỏa thông điệp phòng chống dịch trên mạng xã hội.