Tưởng vô hại, thuốc xịt mũi dùng kéo dài có thể gây nhiều tổn thương

TPO - Nghẹt mũi, chảy nước mũi kéo dài khiến nhiều người bệnh tìm đến thuốc xịt mũi như một giải pháp quen thuộc. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các loại chứa corticoid trong thời gian dài, có thể gây nhiều tác dụng phụ và làm chậm quá trình điều trị đúng cách.

Ông Phan Văn Luận (68 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng chảy nước mũi kéo dài, hắt hơi liên tục, nghẹt mũi và đau tức vùng mặt. Trước đó, ông đã sử dụng nhiều loại thuốc xịt mũi và thuốc uống trong thời gian dài nhưng các triệu chứng vẫn tái đi tái lại.

"Tôi nghĩ mình sẽ phải dùng thuốc xịt mũi hằng ngày mới có thể kiểm soát được bệnh", ông Luận chia sẻ.

Theo người bệnh, tình trạng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ và sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi thăm khám lâm sàng và nội soi tai mũi họng, bác sĩ Nguyễn Việt Hải, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chẩn đoán ông Luận bị viêm xoang trên nền viêm mũi dị ứng kéo dài.

Nội soi mũi họng cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hải cho biết, viêm mũi dị ứng là bệnh lí phổ biến với các triệu chứng đặc trưng như hắt hơi liên tục, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, ngứa mũi hoặc ngứa họng. "Viêm mũi dị ứng nếu không được kiểm soát tốt sẽ làm niêm mạc mũi phù nề kéo dài, gây bít tắc lỗ thông xoang, ứ đọng dịch tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho viêm xoang phát triển", bác sĩ Hải nói.

Nhiều người tự điều trị kéo dài

Tại phòng khám Tai Mũi Họng thuộc Khoa Khám bệnh C1-1A, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận những trường hợp người bệnh tự điều trị bằng thuốc xịt mũi hoặc thuốc uống trong thời gian dài nhưng bệnh vẫn tái phát nhiều lần.

Theo các chuyên gia, thuốc xịt mũi chứa corticoid hiện là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả và tương đối an toàn đối với viêm mũi dị ứng nếu được sử dụng đúng chỉ định, đúng liều lượng và có sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.

Tuy nhiên, việc tự ý lạm dụng thuốc kéo dài có thể gây ra nhiều tác dụng không mong muốn như khô mũi, chảy máu mũi, mỏng niêm mạc hoặc viêm loét vùng mũi. Nguy cơ còn cao hơn đối với các trường hợp sử dụng corticoid đường uống trong thời gian dài mà không được theo dõi y tế.

Các bác sĩ cảnh báo, việc dùng corticoid không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng giữ nước, phù mặt, thay đổi phân bố mỡ trong cơ thể và nhiều tác dụng phụ toàn thân khác, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Kiểm soát bệnh đúng cách để hạn chế tái phát

Sau khi được tư vấn, ông Luận đã hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của mình và không còn tâm lí phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc xịt mũi.

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh thực hiện các biện pháp kiểm soát bệnh như vệ sinh mũi hằng ngày bằng nước muối sinh lí, giữ ấm vùng mũi họng khi thời tiết thay đổi, hạn chế tiếp xúc với bụi, khói thuốc lá và các dị nguyên gây dị ứng, đồng thời duy trì môi trường sống sạch sẽ và tái khám định kì.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như nghẹt mũi kéo dài, chảy mũi tái phát nhiều lần, đau vùng mặt hoặc giảm khả năng ngửi, người dân nên đến các cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp, tránh tự ý dùng thuốc kéo dài dẫn tới những hệ lụy không mong muốn.

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