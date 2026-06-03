Cuồng ghen, người đàn ông mang dao vượt hàng trăm cây số để tìm 'tình địch'

TPO - Nghi ngờ vợ cũ có quan hệ tình cảm với bạn thân, người đàn ông mang theo 5 con dao vượt hàng trăm cây số vào TPHCM truy sát “tình địch”. Nạn nhân thoát chết nhưng mang thương tật nặng nề.

Ngày 3/6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm (49 tuổi, ngụ phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Liêm tại phiên tòa ngày 3/6.

Tại phiên tòa, Huỳnh Sĩ Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận và thú nhận bản thân hành động trong cơn ghen tuông mù quáng.

HĐXX nhận định bị cáo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hung khí, chủ động tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày và thực hiện hành vi với quyết tâm tước đoạt tính mạng người khác. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Sĩ Liêm mức án đã nêu.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2015, Liêm quen biết anh Nguyễn Phi H. thông qua buổi họp lớp của chị Dương Thị Mỹ D. (vợ Liêm lúc bấy giờ). Từ mối quan hệ này, hai gia đình thường xuyên qua lại và trở nên thân thiết.

Đến năm 2016, Liêm và chị D. ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà để cùng chăm sóc con. Trong thời gian này, Liêm nghe nhiều lời đồn đoán từ bạn bè của chị D. về việc vợ cũ và anh H. có quan hệ tình cảm. Cho rằng mình bị phản bội trong thời kỳ hôn nhân, Liêm nảy sinh lòng ghen tuông và dần hình thành ý định tước đoạt mạng sống của người mà Liêm cho là “tình địch”.

Cáo trạng xác định, khoảng 11h ngày 3/3/2025, Liêm chuẩn bị sẵn 5 con dao rồi điều khiển xe máy từ thành phố Phan Rang vào TPHCM để tìm anh H..

Sau khi đến nơi vào ngày 4/3/2025, Liêm nhiều lần tìm đến nhà anh H. nhưng không gặp nên thuê khách sạn lưu trú.

Sáng sớm ngày 5/3/2025, bị cáo tiếp tục quay lại ngồi chờ trước nhà nạn nhân nhưng vẫn không thấy người này xuất hiện. Đến khoảng 17h20 cùng ngày, phát hiện anh H. vừa về tới nhà và đang mở cửa, Liêm lập tức lao tới ôm chặt rồi dùng dao cứa vào vùng cổ bên phải của nạn nhân.

Trong lúc giằng co, Liêm tiếp tục tấn công vào cổ bên trái của anh H.. Bị tấn công bất ngờ, anh H. vừa chống trả vừa tri hô cầu cứu.

Không dừng lại, Liêm tiếp tục dùng dao đâm về phía nạn nhân. Khi anh H. bỏ chạy và ngã xuống đường, bị cáo lao theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực và bụng... Chỉ đến khi người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu, cầm gậy chạy tới can ngăn, Liêm mới bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ giao cơ quan công an.

Theo kết luận giám định, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh H. may mắn giữ được tính mạng. Tuy nhiên, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe tới 87%, tinh thần và khả năng nhận thức bị ảnh hưởng nghiêm trọng.