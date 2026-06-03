Tổng thư ký NATO bất ngờ đến Kiev

TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã bất ngờ đến thăm Kiev vào ngày 3/6 bằng tàu hoả, sau các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine.

Một người phát ngôn của NATO xác nhận, ông Rutte đã đến Kiev cùng với đại sứ NATO của các nước thành viên liên minh.

“Chúng tôi hân hạnh chào đón Tổng thư ký NATO Mark Rutte”, công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia thông báo trên mạng xã hội, cùng bức ảnh Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha đón ông Rutte tại ga tàu hoả. “Chuyến thăm này vô cùng quan trọng, vì đó là một cử chỉ thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ từ NATO dành cho đất nước chúng tôi”.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte được chào đón ở Kiev. (Ảnh: Pravda)

Chuyến thăm của ông Rutte diễn ra chỉ vài giờ sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công các địa điểm năng lượng và quân sự ở Nga.

Trước đó một ngày, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở thành phố Kiev và Dnipro của Ukraine.

Mục đích chuyến thăm của ông Rutte chưa được tiết lộ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần thúc đẩy các nước NATO tăng cường cung cấp hệ thống phòng không - đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, mà Kiev cho rằng họ cần để bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

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