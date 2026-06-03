Tin mới về sức khỏe nam sinh lớp 8 tự tử do bị bạo lực học đường

TPO - Mẹ nạn nhân cho biết, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 vợ chồng bà túc trực thường xuyên tại bệnh viện để chăm sóc con, mọi công việc, sinh hoạt đều gác lại. "19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.

Liên quan vụ nam sinh Đ.M.H., học lớp 8, Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị bạo lực học đường dẫn đến tự tử, chiều 3/6, chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, bà Trần Thị Kim Vân (mẹ của em H.) cho biết, hiện em đã tỉnh, thỉnh thoảng có thể mở mắt và có phản ứng nhẹ. Tuy nhiên, sức khỏe vẫn còn yếu và cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Theo bà Vân, từ ngày xảy ra sự việc đến nay, 2 vợ chồng bà túc trực thường xuyên tại bệnh viện để chăm sóc con, mọi công việc, sinh hoạt đều gác lại. "19 ngày qua vợ chồng tôi chỉ quanh quẩn ở bệnh viện. Giờ chỉ mong con sớm hồi phục, chứ thật sự không còn tâm trí để làm gì khác", bà Vân chia sẻ.

Hiện nam sinh đã tỉnh, thỉnh thoảng mở mắt và có phản ứng nhẹ.

Bà Vân cho biết thêm, trong thời gian qua, một số phụ huynh liên quan đến sự việc đã đến thăm hỏi và động viên. Cùng với đó, đại diện UBND xã Di Linh cũng đã đến bệnh viện thăm, nắm tình hình và chia sẻ với gia đình.

Như báo Tiền Phong đưa tin, nam sinh Đ.M.H. là nạn nhân trong vụ bạo lực học đường ở Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, sáng 15/5, gia đình phát hiện em H. trong tình trạng treo cổ, thân thể tím tái tại nhà.

Tìm hiểu mới được biết con trai bị nhóm bạn học sinh cùng lớp bạo hành, đánh đập bắt ép đưa tiền, bà Vân đã tố cáo sự việc đến chính quyền địa phương và báo chí. Đến tối 24/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V. về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích” của các đối tượng khác.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định: Một nhóm gồm 13 học sinh cùng lớp do N.H.V cầm đầu đã nhiều lần đánh hội đồng em Đ.M.H. ngay tại lớp học và khuôn viên trường. Ngoài hành vi bạo lực, nhóm này còn bị cáo buộc đã ép buộc em H. cùng một học sinh khác phải nộp tiền mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, tình trạng này diễn ra trong thời gian dài. Đến thời điểm em H tự tử, nạn nhân đã bị hành hung khoảng 7 đến 8 lần.​