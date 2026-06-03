Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Miền Bắc sắp đón mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Trong chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to. Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, miền Bắc có thể xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, vào chiều tối và đêm 3/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Sau đó từ chiều tối 4/6 đến sáng 5/6, khu vực Bắc Bộ có thể xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Trước khi đón mưa dông, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng giảm về cường độ và thu hẹp về phạm vi. Trong hai ngày 4-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần.

dsc07967.jpg
Miền Bắc sắp đón mưa to.

Sau đó, từ khoảng chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ từ đêm 8-10/6 có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm các ngày 5-7/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, trong chiều tối và đêm 3/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong chiều tối và tối 3/6 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc và miền Trung với nhiệt độ cao nhất trưa nay (3/6) phổ biến từ 36-38 độ.

Dự báo trong các ngày 4-5/6, khu vực này tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Nắng nóng tại khu vực này dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe