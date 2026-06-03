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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội thông tin về tiến độ GPMB 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống

Trần Hoàng

TPO - Dự án cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, trong khi cầu Tứ Liên đạt hơn 96%, cầu Trần Hưng Đạo đạt trên 82%, tạo cơ sở đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Sáng 3/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn cho biết, nhiều dự án đang đạt tiến độ tích cực. Trong đó, cầu Tứ Liên - một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đã hoàn thành hơn 96% khối lượng GPMB. Công tác thi công cầu chính, các nút giao và cầu vượt sông Đuống đang được đẩy mạnh với mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Dự án cầu Ngọc Hồi đã hoàn thành 100% GPMB trên địa bàn Hà Nội; các hạng mục thi công cầu chính và cầu dẫn đang được triển khai đồng bộ.

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Dự án cầu Trần Hưng Đạo nhìn từ trên cao

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, diện tích mặt bằng được bàn giao đã đạt hơn 82%, trong khi các hạng mục thi công chính như: cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ đang được đẩy nhanh tiến độ.

Các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Nhiều hạng mục quan trọng đã vượt cao trình an toàn trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các bước tiếp theo.

Hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến hoàn thành thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh đây là các dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ đề ra.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, hiện các cơ chế, chính sách cơ bản không còn vướng mắc. Thành phố yêu cầu các xã, phường thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và các nhà thầu thi công.

Thành phố yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi, xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh, chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

"Riêng đối với dự án cầu Trần Hưng Đạo, các cơ quan liên quan phải hoàn tất các thủ tục về đất quốc phòng trong tháng 6/2026 để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công", ông Cường yêu cầu.

Trần Hoàng
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