Cận cảnh 500m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa hoàn thành thảm nhựa

TPO - Khoảng 500m mặt đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, từng bước định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội khi dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.