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Nhịp sống Thủ đô

Cận cảnh 500m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa hoàn thành thảm nhựa

Đức Nguyễn

TPO - Khoảng 500m mặt đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, từng bước định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội khi dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Video: Diện mạo dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sau khi thảm nhựa một phần mặt đường.
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Đầu tháng 6, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, nhiều hạng mục đang được tăng tốc để bảo đảm tiến độ đề ra.
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Đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500m đã hoàn thành thảm nhựa một nửa bề rộng tuyến. Khu vực này cơ bản hình thành mặt bằng giao thông đồng bộ, cho thấy những thay đổi rõ nét của dự án sau nhiều năm triển khai.
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Người dân lưu thông trên đoạn tuyến vừa được thảm nhựa với mặt đường bằng phẳng, không gian giao thông thông thoáng hơn trước.
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Anh Nguyễn Anh Ngọc (phường Cầu Giấy) cho biết hằng ngày đều di chuyển qua khu vực La Thành để vào trung tâm thành phố làm việc. Theo anh, việc một phần tuyến đường được thảm nhựa và tổ chức lưu thông tạm thời giúp quá trình di chuyển thuận lợi hơn nhờ mặt đường rộng, bằng phẳng.
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Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được thiết kế với mặt cắt ngang 50m khi hoàn thành.
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Những thay đổi của dự án không chỉ thể hiện trên công trường mà còn tại khu vực dân cư dọc tuyến. Nhiều hộ dân đang cải tạo, chỉnh trang nhà cửa khi hạ tầng giao thông khu vực từng bước hoàn thiện.
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Trên công trường, nhà thầu huy động nhiều máy móc, thiết bị cùng hàng trăm công nhân thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục cầu vượt và hạ tầng kỹ thuật.
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Máy móc, thiết bị và công nhân được huy động liên tục trên công trường.
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Một số người dân sinh sống dọc tuyến cho biết, việc dự án được thi công liên tục đã giúp đẩy nhanh tiến độ, song cũng phát sinh tình trạng bụi tại một số thời điểm. Người dân mong các đơn vị thi công tăng cường che chắn, thường xuyên phun nước giảm bụi và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.
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Là đoạn tuyến cuối cùng khép kín Vành đai 1, dự án Hoàng Cầu - Voi Phục có ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đô, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo động lực chỉnh trang, phát triển không gian đô thị Hà Nội.
Đức Nguyễn
#Hà Nội #Vành đai 1 #thi công #dự án giao thông #đô thị

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