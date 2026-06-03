Cận cảnh 500m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa hoàn thành thảm nhựa

TPO - Khoảng 500m mặt đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được thảm nhựa, từng bước định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội khi dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.
Đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500m đã hoàn thành thảm nhựa một nửa bề rộng tuyến. Khu vực này cơ bản hình thành mặt bằng giao thông đồng bộ, cho thấy những thay đổi rõ nét của dự án sau nhiều năm triển khai.
Anh Nguyễn Anh Ngọc (phường Cầu Giấy) cho biết hằng ngày đều di chuyển qua khu vực La Thành để vào trung tâm thành phố làm việc. Theo anh, việc một phần tuyến đường được thảm nhựa và tổ chức lưu thông tạm thời giúp quá trình di chuyển thuận lợi hơn nhờ mặt đường rộng, bằng phẳng.
Những thay đổi của dự án không chỉ thể hiện trên công trường mà còn tại khu vực dân cư dọc tuyến. Nhiều hộ dân đang cải tạo, chỉnh trang nhà cửa khi hạ tầng giao thông khu vực từng bước hoàn thiện.
Máy móc, thiết bị và công nhân được huy động liên tục trên công trường.
Một số người dân sinh sống dọc tuyến cho biết, việc dự án được thi công liên tục đã giúp đẩy nhanh tiến độ, song cũng phát sinh tình trạng bụi tại một số thời điểm. Người dân mong các đơn vị thi công tăng cường che chắn, thường xuyên phun nước giảm bụi và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai dự án.