Nghệ An điều động Bí thư Đảng ủy xã làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

TPO - Ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Hòa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An từ ngày 2/6, thời hạn 5 năm.

Ngày 3/6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Quang giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Theo quyết định, ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Hòa, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kể từ ngày 2/6. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Đặng Xuân Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Hòa được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Ông Đặng Xuân Quang sinh năm 1973, quê xã Thiên Nhẫn. Ông có trình độ đại học sư phạm Lịch sử, thạc sĩ Quản lý giáo dục và thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Quang có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý. Giai đoạn 2020 - 6/2025, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Anh Sơn.

Từ tháng 7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhân Hòa.

Sau khi kiện toàn nhân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hiện có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.