Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hành trình 'đoàn tụ' sau gần 60 năm của người lính nằm lại đất bạn Lào

Thu Hiền

TPO - Sau gần 60 năm hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết đã được đưa về quê nhà Nghệ An. Ngày trở về không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều thập kỷ mà còn thực hiện tâm nguyện dang dở của người cha trước lúc qua đời.

Sáng 2/6, chính quyền xã Châu Khê cùng gia đình, dòng họ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Liệt sĩ Lương Truyền Thuyết sinh năm 1942, quê tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cũ (nay là xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An). Ông nhập ngũ năm 1962, tái ngũ năm 1965 và được biên chế vào Đoàn 565, Quân khu 4, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Ngày 25/1/1967, khi đang giữ cương vị Tiểu đội phó với quân hàm hạ sĩ, ông đã anh dũng hy sinh.

714023983-122139177615020864-7317142209781751920-n.jpg
Liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được "đoàn tụ" với gia đình sau gần 60 năm hy sinh.

Theo lãnh đạo xã Châu Khê, liệt sĩ Lương Truyền Thuyết là con trai duy nhất trong gia đình. Sự ra đi của ông để lại nỗi đau lớn cho cha mẹ và hai em gái. Trước lúc qua đời năm 1992, ông Lương Văn Tài - thân sinh liệt sĩ - vẫn đau đáu một nguyện vọng là tìm được phần mộ con trai để đưa về quê hương.

Nhiều năm sau, ông Lương Văn Nghĩa, người em được gia đình nhận nuôi, đã thay cha đi tìm kiếm thông tin nhưng chưa có kết quả. Mãi đến khi nhận được tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (Hà Tĩnh) có phần mộ mang tên liệt sĩ Lương Truyền Thuyết, gia đình mới thắp lên hy vọng.

712544411-122139174645020864-1822356963758014704-n.jpg
Hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết được đưa về quê nhà.

Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ của đơn vị và tài liệu quy tập, cơ quan chức năng xác định đây chính là phần mộ của liệt sĩ Lương Truyền Thuyết.

"Bao năm qua tôi luôn ghi nhớ lời dặn của bố là phải đưa anh Thuyết về đoàn tụ với gia đình. Hôm nay, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng, tâm nguyện ấy cuối cùng đã thành hiện thực", ông Lương Văn Nghĩa xúc động chia sẻ.

712743676-122139177843020864-4681254756478269550-n.jpg
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được tổ chức trọng thể tại quê nhà.

Sau lễ truy điệu, đông đảo cán bộ, người thân và bà con địa phương đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dòng họ, khép lại hành trình trở về quê hương sau 59 năm nằm lại nơi đất bạn.

Thu Hiền
#liệt sĩ #Lương Truyền Thuyết #quân đội #hành trình trở về #hành trình đoàn tụ #lời hẹn #người cha

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe