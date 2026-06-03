Hành trình 'đoàn tụ' sau gần 60 năm của người lính nằm lại đất bạn Lào

TPO - Sau gần 60 năm hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào, hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết đã được đưa về quê nhà Nghệ An. Ngày trở về không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều thập kỷ mà còn thực hiện tâm nguyện dang dở của người cha trước lúc qua đời.

Sáng 2/6, chính quyền xã Châu Khê cùng gia đình, dòng họ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết trong không khí trang nghiêm, xúc động.

Liệt sĩ Lương Truyền Thuyết sinh năm 1942, quê tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông cũ (nay là xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An). Ông nhập ngũ năm 1962, tái ngũ năm 1965 và được biên chế vào Đoàn 565, Quân khu 4, làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Ngày 25/1/1967, khi đang giữ cương vị Tiểu đội phó với quân hàm hạ sĩ, ông đã anh dũng hy sinh.

Liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được "đoàn tụ" với gia đình sau gần 60 năm hy sinh.

Theo lãnh đạo xã Châu Khê, liệt sĩ Lương Truyền Thuyết là con trai duy nhất trong gia đình. Sự ra đi của ông để lại nỗi đau lớn cho cha mẹ và hai em gái. Trước lúc qua đời năm 1992, ông Lương Văn Tài - thân sinh liệt sĩ - vẫn đau đáu một nguyện vọng là tìm được phần mộ con trai để đưa về quê hương.

Nhiều năm sau, ông Lương Văn Nghĩa, người em được gia đình nhận nuôi, đã thay cha đi tìm kiếm thông tin nhưng chưa có kết quả. Mãi đến khi nhận được tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (Hà Tĩnh) có phần mộ mang tên liệt sĩ Lương Truyền Thuyết, gia đình mới thắp lên hy vọng.

Hài cốt liệt sĩ Lương Truyền Thuyết được đưa về quê nhà.

Qua đối chiếu hồ sơ lưu trữ của đơn vị và tài liệu quy tập, cơ quan chức năng xác định đây chính là phần mộ của liệt sĩ Lương Truyền Thuyết.

"Bao năm qua tôi luôn ghi nhớ lời dặn của bố là phải đưa anh Thuyết về đoàn tụ với gia đình. Hôm nay, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng, tâm nguyện ấy cuối cùng đã thành hiện thực", ông Lương Văn Nghĩa xúc động chia sẻ.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Lương Truyền Thuyết được tổ chức trọng thể tại quê nhà.

Sau lễ truy điệu, đông đảo cán bộ, người thân và bà con địa phương đã tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang dòng họ, khép lại hành trình trở về quê hương sau 59 năm nằm lại nơi đất bạn.