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Nam nhân viên tử vong trong hố thang máy Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Ngày 3/6, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh phát đi thông cáo báo chí liên quan vụ việc một nam nhân viên thử việc được phát hiện tử vong trong khuôn viên bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 8 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được thông báo từ cán bộ giám sát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàn Mỹ về việc ông N.T.T (sinh năm 1962), nhân viên đang trong thời gian thử việc tại công ty, vắng mặt tại vị trí làm việc.

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Trụ sở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công ty tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ 15 phút, ông N.T.T được phát hiện tại hố thang máy vận chuyển rác trong tình trạng bất tỉnh, tím tái toàn thân và được đưa đi cấp cứu.

Mặc dù bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, nạn nhân không qua khỏi. Sau vụ việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an và lực lượng bảo vệ hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và chưa có kết luận chính thức.

Hoàng Dương
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