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Thế giới

Mỹ ra đòn với sàn tiền của gia tộc quyền lực bậc nhất Iran

Bình Giang

TPO - Ngày 3/6, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, với cáo buộc nền tảng này hỗ trợ Chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước nằm trong danh sách đen lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

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Một người giương cờ Iran gần tấm biểu ngữ mô tả Tổng thống Mỹ Donald Trump và eo biển Hormuz ở trung tâm thủ đô Tehran, ngày 30/5. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo điều tra của Reuters trước đó, Nobitex đã trở thành một mắt xích trung tâm trong hệ thống tài chính riêng biệt, được sử dụng để xử lý hàng trăm triệu đô la cho Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo bài báo, Nobitex vẫn tiếp tục hoạt động ngay cả trong thời gian chính phủ áp đặt lệnh ngắt kết nối internet, xử lý các giao dịch trị giá hàng triệu đô la.

“Trong khi nền kinh tế Iran đang lao dốc, chính quyền nước này đã lựa chọn khai thác công nghệ tài sản số phục vụ hoạt động của họ, bao gồm né tránh các lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.

Theo Reuters, Nobitex do hai anh em thuộc gia tộc Kharrazi, một trong những dòng họ có ảnh hưởng lớn nhất tại Iran, lập ra. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi sàn giao dịch này được thành lập, hai anh em đăng ký bằng họ ít khi được các thành viên gia tộc sử dụng.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 3/6 cũng thông báo áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, cùng Giám đốc điều hành của Nobitex là Amir Hossein Rad.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Nobitex đã cung cấp “sự hỗ trợ đáng kể” cho chính phủ Iran và tạo điều kiện cho một “số lượng đáng kể” các giao dịch kỹ thuật số liên quan đến IRGC và Ngân hàng Trung ương Iran.

“Từ khi Mỹ bắt đầu các hoạt động tác chiến tại Iran, Nobitex đã đóng vai trò trong việc bảo vệ và chuyển tài sản, tiền bạc ra khỏi Iran nhằm che chắn khối tài sản của chính quyền, bất chấp tình trạng mất kết nối internet”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Trong thông báo gửi khách hàng trên kênh Telegram, Nobitex cho biết họ đã dự liệu khả năng gặp phải các vấn đề liên quan đến trừng phạt từ nhiều năm nay, do “những thách thức đặc thù mà các doanh nghiệp Iran hoạt động quốc tế phải đối mặt”.

“Vì vậy, các phương án chuẩn bị cần thiết về mặt kỹ thuật và vận hành để ứng phó với những tình huống như vậy từ lâu đã là một phần trong kế hoạch của chúng tôi”, thông báo nêu rõ.

Trong tuyên bố gửi Reuters hồi tháng 4, Nobitex khẳng định họ không có mối liên hệ trực tiếp nào với chính phủ Iran và bác bỏ cáo buộc hỗ trợ nhà nước.

Công ty cho biết nếu có dòng tiền bất hợp pháp nào đi qua Nobitex thì điều đó diễn ra mà không có sự phê chuẩn hoặc nhận thức của ban lãnh đạo. Doanh nghiệp này cũng khẳng định hai anh em nói trên chưa từng sử dụng danh tính khác hoặc thay đổi danh tính của mình.

Bình Giang
Theo Reuters
#Iran #Sàn tiền điện tử #Tiền số #Trừng phạt

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