Lào Cai khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân toàn tỉnh

TPO - Tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân vào ngày 5/6. Theo kế hoạch, Lào Cai đặt mục tiêu có ít nhất 50% dân số được khám trong tháng 6, hướng tới chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Lễ phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh vào ngày 5/6.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Lào Cai sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm.

Hoạt động này nhằm chuyển đổi tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh, quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho người dân theo từng giai đoạn của cuộc đời.

Lào Cai đặt mục tiêu 50% dân số trên địa bàn sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong tháng 6/2026.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị để 99/99 xã, phường đồng loạt hưởng ứng ngay sau lễ phát động, đồng thời phấn đấu có ít nhất 50% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong tháng 6/2026.

Sở Y tế được giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu, điều phối, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai trên toàn tỉnh. Tại cơ sở, UBND các xã, phường sẽ tổ chức đồng loạt các hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong ngày 5/6.

Việc triển khai đồng loạt chương trình khám sức khỏe miễn phí được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh tật và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.