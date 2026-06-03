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Người đàn ông tử vong sau 5 tháng bị chó nhà cắn

Thu Hiền

TPO - Một người đàn ông ở xã Bạch Hà (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã tử vong nghi do bệnh dại sau khoảng 5 tháng bị chó nhà cắn. Đáng chú ý, sau khi bị chó cắn, người này không đến cơ sở y tế tiêm vaccine phòng dại mà tự điều trị bằng thuốc nam.

Ngày 3/6, thông tin từ Trung tâm Y tế Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Bạch Hà rà soát các trường hợp liên quan, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh này trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là ông N.V.V (SN 1957, trú xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà). Khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chó nhà cắn. Sau sự việc, ông không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại theo khuyến cáo.

Đáng chú ý, khoảng 5 ngày sau khi cắn chủ, con chó đã chết. Tuy nhiên, thay vì đi tiêm phòng, ông V. tự mua thuốc nam từ một thầy lang ở xã Văn Kiều về sắc uống.

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Trung tâm Y tế Đô Lương làm việc với UBND xã Bạch Hà để rà soát các trường hợp liên quan và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên địa bàn.

Gần 5 tháng sau, ông V. xuất hiện các biểu hiện nghi mắc bệnh dại như nôn, sợ nước, kích thích và được người thân đưa đi cấp cứu. Trong quá trình điều trị, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, ông V. đã tử vong vào sáng 3/6.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong gần như 100% khi đã lên cơn dại. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người bị phơi nhiễm được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại theo đúng chỉ định của cơ quan y tế.

Thu Hiền
#bệnh dại #chó cắn #phòng bệnh #tiêm vaccine #nguy cơ #Nghệ An

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