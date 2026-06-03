Tổng thống Mỹ Trump nói Lãnh tụ Tối cao Iran đang tham gia đàm phán

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/6 cho biết, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei của Iran đang tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ. Trong đó Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: BBC)

"Chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ đã đồng ý rằng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đó là điều quan trọng nhất”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 3/6.

Tổng thống Mỹ bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng, Iran đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột. Ông nói: “Iran không có hải quân. Họ không có không quân. Họ có rất ít binh lính".

Ông cũng ca ngợi sự thành công của các chiến dịch ném bom kéo dài nhiều tháng ở Iran, nhờ đó Mỹ không cần phải đưa quân đổ bộ nước này.

“Chúng ta không cần đổ bộ Iran vào lúc này, vì chúng ta đã loại bỏ phần lớn lực lượng của họ chỉ bằng ném bom. Chúng ta sẽ không muốn làm điều đó, nếu có thể tránh được”.

Về việc phong tỏa eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho rằng, tình trạng này sẽ không thể kéo dài lâu hơn nữa: “Tôi nghĩ điều này sẽ được giải quyết khá nhanh chóng".

Khi được hỏi về ban lãnh đạo mới của Iran, Tổng thống Trump xác nhận Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đang tham gia vào các cuộc đàm phán: “Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi".

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông đã bày tỏ “lo ngại” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc tấn công của Israel vào Beirut (Li-băng), trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Iran.

“Tôi không nói là tôi tức giận. Nhưng tôi hơi khó chịu vì Israel liên tục gây chiến với Li-băng. Có lúc tôi nói với ông Netanyahu: Chúng ta phải dừng chuyện này lại”, Tổng thống Trump tiết lộ.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn khẳng định, hai nhà lãnh đạo có mối quan hệ tốt đẹp và hợp tác rất hiệu quả. Ông nói rằng, nếu ông không phát động chiến dịch ở Iran, thì “sẽ không còn Israel”.

“Tôi bắt đầu việc này vì chúng ta không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Điều đó đặc biệt quan trọng đối với Israel, vì họ có lẽ sẽ là quốc gia đầu tiên bị tấn công. Khi đó Israel sẽ không còn tồn tại nữa”, ông nói.

Thông điệp này khác với thông điệp mà chính quyền Mỹ đưa ra vào đầu cuộc chiến, khi Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng, Mỹ khai màn chiến dịch vì lo ngại một cuộc tấn công sắp xảy ra của Israel sẽ dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ Iran.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ những lời chỉ trích về cách tiếp cận khó đoán của ông trong việc xử lý xung đột Iran, nói rằng lập trường của ông thay đổi khi thực tế trên chiến trường thay đổi.

Chính quyền Iran hiện chưa bình luận về phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump.

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