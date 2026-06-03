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Huế chi 65 tỷ xử lý sạt lở vùng thượng nguồn sông Hương

Ngọc Văn

TPO - Trước tình trạng bồi lấp, đổi dòng chảy gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực thượng nguồn sông Hương qua xã Khe Tre như Báo Tiền Phong vừa phản ánh, TP. Huế dự kiến đầu tư 65 tỷ đồng xây dựng hệ thống kè, chỉnh trị dòng chảy nhằm bảo vệ khu dân cư và hạ tầng địa phương.

Chiều 3/6, ông Nguyễn Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu dân cư ven sông Tả Trạch vùng Thác Trượt và khu dân cư nằm kẹp giữa cao tốc La Sơn - Túy Loan với Tỉnh lộ 14B thuộc xã Khe Tre.

Dự án được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sinh sống dọc bờ sông, đồng thời bảo vệ hạ tầng, cải thiện cảnh quan môi trường và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trong thời gian tới.

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Khu vực sạt lở tại vùng Thác Trượt, thượng nguồn sông Hương và khu dân cư kẹp giữa cao tốc và đường tỉnh thuộc xã Khe Tre sẽ được xử lý, xây kè, nạo vét lòng sông... với tổng kinh phí 65 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt chủ trương, công trình sẽ xây dựng tuyến kè chống sạt lở dài hơn 3,1 km, chia thành 8 đoạn. Hệ thống kè được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình từng khu vực, kết hợp các giải pháp gia cố mái, chân kè và thoát nước nhằm tăng khả năng chống xói lở.

Bên cạnh đó, dự án còn thực hiện nạo vét, chỉnh trị dòng chảy tại những vị trí bồi lấp để ổn định taluy bờ sông, hạn chế nguy cơ đổi dòng gây sạt lở khu dân cư.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 65 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương bố trí. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 2 năm.

UBND TP. Huế giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định.

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại sông Tả Trạch - một nhánh thượng nguồn sông Hương đoạn qua xã Khe Tre. Sau các đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025, dòng chảy thay đổi mạnh, nhiều đoạn suối và bờ sông bị xói lở, đe dọa trực tiếp khu dân cư ven sông.

Theo chính quyền địa phương, toàn xã Khe Tre có khoảng 130 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó khoảng 60 hộ nằm trong khu vực cần di dời khẩn cấp. Nhiều tuyến đường, cầu dân sinh cũng bị hư hỏng do nước lũ cuốn trôi và xói lở nền đường.

Ngọc Văn
#Sông Hương #sông Tả Trạch #xã Khe Tre #sạt lở bờ sông #Thác Trượt #TP. Huế #chống sạt lở #đầu tư công #Bạch Mã #thiên tai.

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