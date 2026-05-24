Cà Mau rót thêm 23 tỷ làm tiếp dự án kè chống sạt lở từng dính sai phạm

TPO - Sau nhiều năm vướng mặt bằng và thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm, dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (Cà Mau) vừa được tỉnh Cà Mau gia hạn, tăng vốn, sau khi hoàn tất xử lý sai phạm.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (cũ), tỉnh Cà Mau giai đoạn 1. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng lên hơn 142 tỷ đồng (tăng 23 tỷ đồng so với phê duyệt năm 2017). Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ 35 tỷ đồng, địa phương hơn 107 tỷ đồng.

Dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn thi công dở dang nhiều năm. Ảnh: CTV.

Cùng với tăng vốn, tỉnh Cà Mau cũng quyết định lùi tiến độ hoàn thành từ năm 2023 sang năm 2026; diện tích sử dụng đất của dự án tăng từ 1,86ha lên 1,96ha, do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ điều chỉnh, tuyến kè chống sạt lở dài 789m, do Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án gồm bờ kè, lan can, thảm đá chống xói, cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn khởi công tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2023. Tuy nhiên, dự án không đạt tiến độ, một phần do vướng mặt bằng.

Tháng 11/2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra đối với dự án này, trong đó chỉ ra chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế khoảng 5,2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng tự điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, tổng chiều dài tuyến kè giảm từ 789m xuống còn 655m (giảm 134m so với thiết kế được duyệt). Sau đó, dự án dừng thi công do vướng mặt bằng.

Thanh tra cũng kiến nghị xử lý vi phạm với các cá nhâ, tổ chức liên quan. Tới nay, các nội dung liên quan kết luận thanh tra đã được xử lý xong.

