Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cà Mau rót thêm 23 tỷ làm tiếp dự án kè chống sạt lở từng dính sai phạm

Tân Lộc

TPO - Sau nhiều năm vướng mặt bằng và thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm, dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (Cà Mau) vừa được tỉnh Cà Mau gia hạn, tăng vốn, sau khi hoàn tất xử lý sai phạm.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn (cũ), tỉnh Cà Mau giai đoạn 1. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án tăng lên hơn 142 tỷ đồng (tăng 23 tỷ đồng so với phê duyệt năm 2017). Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ 35 tỷ đồng, địa phương hơn 107 tỷ đồng.

ke-sat-lo.jpg
Dự án bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn thi công dở dang nhiều năm. Ảnh: CTV.

Cùng với tăng vốn, tỉnh Cà Mau cũng quyết định lùi tiến độ hoàn thành từ năm 2023 sang năm 2026; diện tích sử dụng đất của dự án tăng từ 1,86ha lên 1,96ha, do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ điều chỉnh, tuyến kè chống sạt lở dài 789m, do Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Dự án gồm bờ kè, lan can, thảm đá chống xói, cống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật...

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Dự án đầu tư xây dựng bờ kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Năm Căn khởi công tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2023. Tuy nhiên, dự án không đạt tiến độ, một phần do vướng mặt bằng.

Tháng 11/2024, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra đối với dự án này, trong đó chỉ ra chủ đầu tư đã thanh toán vượt khối lượng thực tế khoảng 5,2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cũng tự điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khi chưa có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền. Cụ thể, tổng chiều dài tuyến kè giảm từ 789m xuống còn 655m (giảm 134m so với thiết kế được duyệt). Sau đó, dự án dừng thi công do vướng mặt bằng.

Thanh tra cũng kiến nghị xử lý vi phạm với các cá nhâ, tổ chức liên quan. Tới nay, các nội dung liên quan kết luận thanh tra đã được xử lý xong.

Tân Lộc
#Cà Mau #kè chống sạt lở #dự án đầu tư #sai phạm #thanh tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe