Việt Nam - Philippines thúc đẩy hợp tác quốc phòng sau khi nâng cấp quan hệ

TPO - Trong bối cảnh Việt Nam và Philippines vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường, lãnh đạo Quân đội hai nước đã thống nhất nhiều nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, tăng cường phối hợp trên biển và mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Romeo Brawner Junior - Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, đồng chủ trì cuộc hội đàm cấp cao, với sự tham dự của đoàn đại biểu quân sự hai nước.

﻿ Đại tướng Nguyễn Tân Cương đón Đại tướng Romeo Brawner Junior tới dự hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh chuyến thăm của Đại tướng Romeo Brawner Junior diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.

Qua đó thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được coi trọng; các cơ chế hợp tác thường niên được duy trì hiệu quả; hợp tác giữa các quân, binh chủng được thúc đẩy; hợp tác đào tạo, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn đạt nhiều kết quả thực chất.

Cùng với đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức...

﻿ ﻿ Lễ đón Đại tướng Romeo Brawner Junior và đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng vũ trang Philippines tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất; tham mưu triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước vừa được ký kết.

Trong đó, các nội dung cần tập trung gồm trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là đối thoại chính sách quốc phòng, tham vấn quân, binh chủng; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển.

Bên cạnh đó, hai bên hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; quân y; cứu hộ - cứu nạn; hợp tác an ninh mạng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Các đại biểu dự hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Bộ Quốc phòng Philippines tiếp tục cử sĩ quan sang Việt Nam tham gia các khóa đào tạo tiếng Việt và khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế; hoan nghênh các đoàn học viện, nhà trường sang tham quan nghiên cứu tại mỗi nước; đồng thời mong muốn Lực lượng vũ trang Philippines hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan QĐND Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trân trọng mời Đại tướng Romeo Brawner Junior cùng đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng vũ trang Philippines sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội); hoan nghênh các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.

Bày tỏ vui mừng khi thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Romeo Brawner Junior nhấn mạnh chuyến thăm là sự tiếp nối kết quả tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2026 do Philippines chủ trì tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo Brawner Junior xem các hình ảnh về quan hệ hợp tác Việt Nam - Philippines.

Đại tướng Romeo Brawner Junior khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam; nhấn mạnh sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh, thịnh vượng trong khu vực.