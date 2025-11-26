Việt Nam và Philippines có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình ở Biển Đông

TPO - Chiều 26/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 7. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Tại Đối thoại, nhất trí với báo cáo của Nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác toàn diện, thực chất giữa các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước kể từ Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6 (tháng 7/2024).

Quang cảnh Đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Philippines trong khuôn khổ cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thông qua sự tham gia hợp tác tích cực và nhiều sáng kiến có giá trị thiết thực,

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của ADMM và ADMM+, vì hòa bình, ổn định của khu vực. Việt Nam sẵn sàng cùng Philippines và các nước kiên trì giải quyết các tồn tại, bất đồng trong khu vực trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nguyên tắc của ASEAN và hài hòa lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất, trọng tâm là tăng cường trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa các lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển/Lực lượng Bảo vệ bờ biển nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (1976-2026).

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Đối thoại.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đề nghị hai bên thông qua duy trì các kênh hợp tác thường xuyên để cập nhật tình hình, kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý nhân đạo với các ngư dân vi phạm vùng biển của nhau. Hai bên duy trì hiệu quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác ở một số lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như: công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, an ninh biển, hợp tác cứu hộ - cứu nạn, an ninh mạng...; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ quân sự - quốc phòng ASEAN.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng gửi lời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2026.

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, Thứ trưởng Irineo C.Espino gửi lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát về người và của do thiên tai, bão lũ gây ra đối với Việt Nam.

Ông Irineo C.Espino nhấn mạnh, năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, đánh dấu kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines (17/11/2015 - 17/11/2025). Những năm qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Irineo C.Espino phát biểu tại Đối thoại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, Đối thoại lần này có vai trò quan trọng trong việc tái khẳng định tầm nhìn chung đối với hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển ở khu vực cũng như hiện hóa tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa hai bên.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với ADMM và ADMM+, tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm tới, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trên lĩnh vực quốc phòng.

Tại Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; chia sẻ vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác.

Tại Đối thoại, Thứ trưởng Quốc phòng hai nước đã ký kết Biên bản Đối thoại và chứng kiến ký kết Điều khoản tham chiếu (TOR) về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân y.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Philippines là hai quốc gia có lợi ích chiến lược từ việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, mong muốn tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.