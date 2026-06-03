Chuyển đổi xăng E10 phải hướng tới 'tạo điều kiện tốt nhất cho người dân'

TPO - Theo đại diện Bộ Công Thương, điều quan trọng nhất là, chính sách chuyển đổi xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất.

Tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/6, Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Bộ Công Thương sẽ kiểm soát chất lượng xăng E10 như thế nào từ khâu pha trộn đến bán lẻ? Trường hợp có phản ánh sự cố, việc tiếp nhận, kiểm tra, truy xuất nguồn xăng và xác định trách nhiệm sẽ được thực hiện ra sao để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng? Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 như thế nào cho hiệu quả?

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, từ 1/6 sẽ chuyển đổi sang xăng sinh học - hiện chủ yếu là xăng E5 và E10. Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nhiều nội dung, đảm bảo điều kiện, lộ trình tốt nhất.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Như Ý

Để triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, địa phương, doanh nghiệp thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Về kiểm soát chất lượng, ông Tân nói, chất lượng xăng sinh học thực hiện theo các tiêu chuẩn đã được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, kiểm soát từ khâu sản xuất, phối trộn cho đến hệ thống phân phối, bán lẻ…tất cả xăng đưa đến người sử dụng đều phải kiểm tra. Bản thân người dùng cũng nên có đánh giá, phản ánh; các đơn vị trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển cho đến đại lý bán lẻ cũng phải đảm bảo tự giám sát chất lượng.

Cùng với đó, cơ quan quản lý Nhà nước còn thường xuyên kiểm tra thông qua lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương. Các Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng và các đơn vị chức năng khác cũng tham gia kiểm soát chất lượng.

Cũng theo Thứ trưởng, việc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch, đồng thời có kiểm tra đột xuất để xử lý kịp thời. Việc cung ứng xăng sinh học đã được thực hiện từ năm 2008 và luôn có sự kiểm tra, kiểm soát và nhiệm vụ này sẽ tiếp tục được thực hiện đối với xăng E10.

Ý kiến các chuyên gia lúc này rất quan trọng

Liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng, ông Tân khẳng định, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ban hành rõ quyền và trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng cao nhất. Điều quan trọng nhất là, chính sách chuyển đổi xăng sinh học phải hướng tới tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. “Mọi chính sách chúng ta nhắm tới mục tiêu đó”, ông Tân nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, đã có rất nhiều giải pháp cho vấn đề này, trong đó có việc tiếp nhận các kiến nghị phản ánh từ người tiêu dùng và tiến hành kiểm tra theo phản ánh.

Các doanh nghiệp kinh doanh cũng phải có trách nhiệm tăng cường trả lời phản ánh, đồng thời đưa ra những tư vấn chuẩn xác cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng biết khi có sự cố thì cần phải làm gì.

Bên cạnh đó, Bộ cũng xây dựng các bộ câu hỏi giải đáp; yêu cầu các hãng xe, nhà sản xuất phải có đánh giá và hướng dẫn cho người dùng, chuẩn bị cơ sở kỹ thuật đề phòng sự cố. “Ý kiến của các chuyên gia lúc này rất quan trọng”, ông nói.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh. Hiện nay đang xây dựng quy trình tiếp nhận, bảo hành, xử lý giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật. Ông Tân đề nghị các địa phương, các đơn vị kỹ thuật chia sẻ thông tin để đảm bảo quyền lợi người dân cao nhất.

Cuối cùng, theo Thứ trưởng, điều quan trọng là phải đảm bảo lượng hàng xăng sinh học đầy đủ và chất lượng.

“Hy vọng các giải pháp trên sẽ giúp Bộ Công Thương kiểm soát chất lượng và thực hiện tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cao nhất trong quá trình sản xuất, phối trộn, bán ra thị trường”, ông Tân cho hay.