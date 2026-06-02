Những loại xe cần lưu ý khi dùng xăng E10

TPO - Các dòng xe cần lưu ý khi dùng xăng sinh học gồm xe quá cũ sản xuất trước năm 2000; xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ; xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu; xe phục chế, xe sưu tầm.

Theo Cẩm nang xăng sinh học E10 do Bộ Công Thương phát hành, hầu hết xe máy và ô tô tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10. Nhiều hãng xe như Honda Việt Nam, Toyota, Ford, Yamaha cũng đã khuyến nghị cho phép sử dụng nhiên liệu chứa ethanol ở tỷ lệ phù hợp.

Phía Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy (VAMA) cũng cho biết, chỉ một số mẫu ô tô tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023 cùng các dòng xe máy quá cũ có thể chưa tương thích hoàn toàn với xăng E10.

Đối với các dòng xe có thể chưa tương thích hoàn toàn với E10, người dùng vẫn có thể sử dụng xăng E5 RON92.

Dẫu vậy, Bộ Công Thương cũng có khuyến nghị về một số dòng xe cần được kiểm tra kỹ trước khi sử dụng do đặc điểm kỹ thuật của hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích hoàn toàn với tỷ lệ ethanol cao hơn trong xăng E10.

Một số khuyến nghị của Bộ Công Thương trong Cẩm nang xăng sinh học E10. Ảnh: MOIT

Xe quá cũ, sản xuất trước năm 2000

Các dòng xe đời cũ thường sử dụng vật liệu gioăng, ống dẫn và chi tiết cao su chưa được thiết kế để tiếp xúc lâu dài với ethanol. Việc sử dụng E10 có thể làm các chi tiết này nhanh lão hóa, nứt hoặc rò rỉ nhiên liệu.

Xe sử dụng bộ chế hòa khí đời cũ (bình xăng con)

Những xe dùng bộ chế hòa khí cơ khí truyền thống, còn gọi là bình xăng con có khả năng điều chỉnh hòa khí kém hơn so với hệ thống phun xăng điện tử (FI) hiện đại. Khi dùng E10, xe có thể gặp tình trạng khó nổ máy, hụt ga hoặc vận hành không ổn định.

Các dòng xe sử dụng bình xăng con được khuyến nghị nên sử dụng xăng E5 RON92 để động cơ được vận hành ổn định và an toàn hơn.

Xe lâu năm chưa kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu

Đối với xe đã sử dụng nhiều năm nhưng chưa vệ sinh hoặc bảo dưỡng định kỳ, ethanol trong E10 có thể làm bong cặn bẩn tích tụ trong bình xăng và đường ống, gây nghẹt lọc xăng hoặc ảnh hưởng đến kim phun, bơm xăng.

Xe phục chế, xe sưu tầm

Các dòng xe phục chế hoặc xe cổ thường sử dụng linh kiện nguyên bản đời cũ, không được thiết kế theo tiêu chuẩn nhiên liệu sinh học hiện nay. Vì vậy cần đặc biệt thận trọng để tránh ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu và độ bền động cơ.

Khuyến nghị từ Bộ Công Thương

Với các dòng xe kể trên, người dùng nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu như bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn nhiên liệu, bộ chế hòa khí hoặc kim phun; thay thế nếu cần thiết.

Theo Bộ Công Thương, việc bảo dưỡng định kỳ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn hơn khi sử dụng xăng E10.

Bộ cũng khuyến cáo không nên tự pha chế thủ công xăng sinh học. Nếu tự ý phối trộn nhiên liệu có thể gây mất an toàn, chất lượng nhiên liệu không đảm bảo, gây hư hỏng động cơ.

Trước thông tin sử dụng phụ gia để tách, lọc bỏ ethanol khỏi xăng E10 để có xăng tinh khiết hơn, Bộ Công thương khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật, làm giảm chất lượng nhiên liệu, có nguy cơ gây cháy, nổ, hư hỏng động cơ.

Người dân cần lựa chọn các cửa hàng uy tín, có chất lượng đáng tin cậy và cảnh giác với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội, tham khảo các thông tin trong cẩm nang sử dụng và các phương tiện thông tin đại chúng chính thống do cơ quan chức năng công bố, cung cấp.

