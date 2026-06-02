Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ sắp cập bến Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Trang thông tin chính thức của Toyota Việt Nam lần đầu hé lộ mẫu Land Cruiser FJ mới, báo hiệu ngày ra mắt thị trường trong nước đang tới gần.

Trang facebook chính thức của Toyota Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh 'nhá hàng' mẫu Land Cruiser FJ kèm dòng chữ “sắp lộ diện”.

Việc mẫu SUV off-road này được đề cập công khai trên fanpage của hãng xe Nhật báo hiệu cho một màn ra mắt trong thời gian tới.

712327548-1038677531849723-1764087367865455793-n.jpg
Thông điệp hé lộ của Toyota Việt Nam về mẫu xe Land Cruiser FJ mới.

Hồi cuối năm ngoái, đại diện của Toyota Việt Nam từng xác nhận sẽ đưa mẫu SUV này về phân phối vào giữa năm 2026.

Gần đây, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu Toyota Land Cruiser FJ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Giới tư vấn bán hàng cho biết xe nhận cọc sớm số lượng giới hạn, giá tạm tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời điểm mở bán dự kiến được hé lộ khi đó là khoảng tháng 6-7.

Với mức giá dự kiến như trên, Land Cruiser FJ sẽ được định vị trên Corolla Cross (820-865 triệu đồng) và thấp hơn Fortuner Legender bản 2 cầu (1,395 tỷ đồng) trong dải SUV của Toyota Việt Nam.

Mẫu FJ mới là sản phẩm nhỏ nhất của dòng Land Cruiser hiện tại. Với kích cỡ nhỏ hơn cùng nguồn gốc nhập Thái, Land Cruiser FJ có giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với hai ‘đàn anh’ nhập Nhật là Land Cruiser Prado (từ 3,46 tỷ đồng) và Land Cruiser LC300 (4,58 tỷ đồng).

land-cruiser-fj.jpg
Toyota Land Cruiser FJ ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 3. Ảnh: HT Auto

Xe sở hữu thiết kế vuông vức và hầm hố đặc trưng của dòng Land Cruiser. Khoang nội thất mang phong cách tương đồng với các mẫu Land Cruiser Prado hay Hilux thế hệ mới.

Về vận hành, phiên bản Land Cruiser FJ phân phối tại Việt Nam dự kiến sẽ sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD) và hộp số tự động 6 cấp.

Máy xăng này cho công suất khoảng 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Đây vốn là loại động cơ quen thuộc với thị trường Đông Nam Á, từng được sử dụng trên Hilux và Fortuner.

Xe sử dụng khung gầm rời IMV0 tương tự bán tải Hilux Champ. Hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm, đi kèm thanh cân bằng.

Khoảng sáng gầm đạt 245 mm, khả năng lội nước 700 mm. Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn được trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái và dải số thấp để vận hành trên địa hình khó.

Với sức hút vốn có của thương hiệu Land Cruiser cùng mức giá dễ tiếp cận hơn so với Prado và LC300, mẫu FJ mới được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm hút khách nhất của Toyota Việt Nam trong năm nay.

Lê Tuấn
#Toyota Land Cruiser FJ #toyota #land cruiser #land cruiser cỡ nhỏ #xe nhật #xe mới #xe sắp ra mắt #suv

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe