Toyota Land Cruiser cỡ nhỏ sắp cập bến Việt Nam

TPO - Trang thông tin chính thức của Toyota Việt Nam lần đầu hé lộ mẫu Land Cruiser FJ mới, báo hiệu ngày ra mắt thị trường trong nước đang tới gần.

Trang facebook chính thức của Toyota Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh 'nhá hàng' mẫu Land Cruiser FJ kèm dòng chữ “sắp lộ diện”.

Việc mẫu SUV off-road này được đề cập công khai trên fanpage của hãng xe Nhật báo hiệu cho một màn ra mắt trong thời gian tới.

Thông điệp hé lộ của Toyota Việt Nam về mẫu xe Land Cruiser FJ mới.

Hồi cuối năm ngoái, đại diện của Toyota Việt Nam từng xác nhận sẽ đưa mẫu SUV này về phân phối vào giữa năm 2026.

Gần đây, một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu Toyota Land Cruiser FJ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Giới tư vấn bán hàng cho biết xe nhận cọc sớm số lượng giới hạn, giá tạm tính khoảng 1,2 tỷ đồng. Thời điểm mở bán dự kiến được hé lộ khi đó là khoảng tháng 6-7.

Với mức giá dự kiến như trên, Land Cruiser FJ sẽ được định vị trên Corolla Cross (820-865 triệu đồng) và thấp hơn Fortuner Legender bản 2 cầu (1,395 tỷ đồng) trong dải SUV của Toyota Việt Nam.

Mẫu FJ mới là sản phẩm nhỏ nhất của dòng Land Cruiser hiện tại. Với kích cỡ nhỏ hơn cùng nguồn gốc nhập Thái, Land Cruiser FJ có giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với hai ‘đàn anh’ nhập Nhật là Land Cruiser Prado (từ 3,46 tỷ đồng) và Land Cruiser LC300 (4,58 tỷ đồng).

Toyota Land Cruiser FJ ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 3. Ảnh: HT Auto

Xe sở hữu thiết kế vuông vức và hầm hố đặc trưng của dòng Land Cruiser. Khoang nội thất mang phong cách tương đồng với các mẫu Land Cruiser Prado hay Hilux thế hệ mới.

Về vận hành, phiên bản Land Cruiser FJ phân phối tại Việt Nam dự kiến sẽ sử dụng động cơ xăng 2.7L hút khí tự nhiên, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD) và hộp số tự động 6 cấp.

Máy xăng này cho công suất khoảng 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm. Đây vốn là loại động cơ quen thuộc với thị trường Đông Nam Á, từng được sử dụng trên Hilux và Fortuner.

Xe sử dụng khung gầm rời IMV0 tương tự bán tải Hilux Champ. Hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép và treo sau liên kết 4 điểm, đi kèm thanh cân bằng.

Khoảng sáng gầm đạt 245 mm, khả năng lội nước 700 mm. Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn được trang bị núm xoay lựa chọn chế độ lái và dải số thấp để vận hành trên địa hình khó.

Với sức hút vốn có của thương hiệu Land Cruiser cùng mức giá dễ tiếp cận hơn so với Prado và LC300, mẫu FJ mới được dự đoán sẽ là một trong những sản phẩm hút khách nhất của Toyota Việt Nam trong năm nay.